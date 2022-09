Oubliez de gagner de l’argent avec des images générées par une IA

Quand on parle de génération d’images avec intelligence artificielle, on reste généralement sur le plan artistique. Peu de fois nous avons parlé des possibilités de bénéficier des images générées par des programmes comme Midjourney, Dall-E ou Stable Diffusion. Cependant, il était surprenant que tôt ou tard, les banques de microstocks allaient être remplies d’images générées par des réseaux de neurones. Jusqu’à présent, presque aucune de ces entreprises ne s’était exprimée sur le sujet. Getty Images a pris les devants avec une décision qui fera beaucoup parler.

Getty s’oppose à l’intelligence artificielle

Getty Images semble l’avoir compris. Ils ne veulent pas d’une image de plus dans leur catalogue qui ait été générée par une IA. Selon les responsables de Getty, à partir de maintenant, ils examineront de près les images qui sont téléchargées sur leur plateforme et toutes celles qui ont des indications d’avoir été générées par l’intelligence artificielle seront rejetées. De plus, ils passeront en revue le contenu qui a été téléchargé ces dernières semaines pour éliminer tous ceux qui ont passé le filtre.

Pour Getty, le problème avec les IA réside précisément dans la manière dont elles génèrent du contenu. Les IA elles-mêmes n’ont pas d’images, elles ne copient donc rien du tout. Ils transforment simplement des milliards de photos et d’illustrations en simples métadonnées qu’ils utilisent plus tard pour « dessiner ». Cependant, les programmes ont été entraînés avec des images protégées par le droit d’auteur. Selon cette banque d’images, rejeter ce type de contenu est un moyen de guérir lorsque les lois finiront par dire le dernier mot.

La licence commerciale est une autre question litigieuse

Quels droits a une personne sur une image qui a simplement saisi une ligne de texte dans un programme ? Cela dépend du programme que vous utilisez. Le logiciel OpenAI et Midjourney ont clairement indiqué que l’utilisateur générant le contenu détient les droits sur l’image finale. Même avec le droit à l’exploitation commerciale.

Mais ils ne sont pas tous égaux en la matière. Stable Diffusion ne permet pas l’exploitation des images, mais cela n’a pas d’importance. Qui va s’arrêter pour analyser avec quelle IA une image a été générée ?

Ce qui est mangé pour ce qui est servi

Quand nous avons vu la vitesse à laquelle ce monde avançait, il était clair pour nous que les banques par actions étaient dans la pire position possible. De nombreuses entreprises vont pouvoir économiser beaucoup d’argent sur les images en les générant au lieu d’acheter les licences en ligne via le stock.

En tant que contributeur occasionnel à certaines de ces banques d’images, je pense que ce qui se passe avec les IA est dans une certaine mesure un peu de justice divine. La plupart des banques de microstocks ont été assez méchantes avec les collaborateurs, surtout depuis la pandémie. Ils sont devenus plus exigeants lorsqu’il s’agit d’approuver le contenu et ont commencé à payer beaucoup moins. Il était évident que certains collaborateurs allaient utiliser l’IA pour essayer de gonfler leurs portefeuilles et gratter plus de ventes.

Et la chose ne s’arrête pas là. Que se passe-t-il si je télécharge une photo totalement réelle, mais à laquelle une texture ou un élément généré par l’IA a été ajouté ? Ou mieux encore : que se passerait-il si, pour éviter d’envoyer le redoutable « Model Release », on remplaçait les personnes d’une photo par des visages générés par l’intelligence artificielle ? Les banques d’actions vont avoir la tâche assez difficile à partir de maintenant.