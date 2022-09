N’ouvrez pas votre Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra vient de commencer à arriver entre les mains des clients et, contrairement aux montres Apple précédentes, elle comporte quatre têtes de vis apparentes au bas de l’appareil. J’aime jeter un coup d’œil à l’intérieur de ma technologie, que ce soit pour ajouter un tampon thermique à un MacBook Air M2 pour améliorer les performances ou simplement pour voir ce qu’il y a à l’intérieur pour faire fonctionner la technologie. Au moment où j’ai vu les vis au bas de l’Apple Watch Ultra, j’ai su que je voulais jeter un coup d’œil à l’intérieur. Mais je n’aurais probablement pas dû…

Le bas de l’Apple Watch comporte quatre vis pentalobe P5. Il s’agit du même type de vis qui tiennent au bas du MacBook, et bien qu’elles ne soient pas aussi courantes qu’un tournevis Philips ou à tête plate, les tournevis Pentalobe ne sont pas rares non plus. Après avoir retiré ces quatre vis, la première complication est survenue – il y a un très petit joint torique autour de chaque vis. Celles-ci font sans aucun doute partie des cotes d’étanchéité extrêmes de la montre intelligente haut de gamme d’Apple. Alors que j’allais revisser ces quatre vis initiales, il s’est avéré presque impossible de les serrer sans que le joint torique ne glisse partiellement de sa place.

Néanmoins, j’ai continué, bien conscient à ce stade qu’une partie de l’étanchéité de la montre pouvait être compromise. Une fois ces vis retirées, la seule façon de continuer était d’utiliser un spudger et de fines cales pour séparer le dos en céramique de la montre du boîtier en titane. Il était bien scellé et au moment où il s’est retiré, cette fine imperméabilisation a été détruite. De plus, deux câbles plats minces relient l’arrière de la montre et tous ses capteurs de santé à la batterie, à l’écran, au processeur et au corps de la montre. J’ai dû faire attention en séparant les deux pour éviter d’endommager les câbles.

Décoller le panneau arrière n’a pas révélé trop d’éléments internes. Il y avait un gros composant noir avec un logo Apple, mais les deux boutons utilisés pour libérer les bandes Apple Watch sont sortis, et trois des quatre ressorts ont disparu dans l’abîme de mon tapis.

Avec le panneau arrière de la montre retiré, il n’y a eu aucune sorte d’erreur immédiate de la montre, mais il est compréhensible qu’elle ne puisse pas se connecter à mon téléphone. Il y avait trois autres vis – cette fois à trois ailes – et de petites plaques métalliques retenant ce composant noir, mais une fois que je les ai retirées et que j’ai commencé à le soulever, il est devenu clair que c’était un peu trop gros comme tâche. Il semblait y avoir plusieurs câbles plats connectés de l’autre côté de celui-ci, et de l’arrière de la montre, il ne semblait pas y avoir de bon moyen de les déconnecter. Pour y accéder, il faut probablement retirer l’écran en ramollissant l’adhésif, puis en utilisant un médiator pour le séparer. C’est ainsi que vous pouviez accéder aux composants internes des précédentes montres Apple, mais la couture de l’écran de l’Ultra ne semblait pas avoir un excellent moyen de l’ouvrir, ce que j’étais convaincu de pouvoir faire sans casser l’écran. L’écran de l’Apple Watch Ultra est en saphir, qui, bien que plus résistant aux rayures, est potentiellement plus sujet aux fissures. C’est probablement en partie la raison pour laquelle Apple a étendu le corps métallique de la montre autour des côtés plats de l’écran.

À ce moment-là, j’ai tout remonté du mieux que j’ai pu. Il s’est avéré assez difficile de rattacher les deux nappes reliées au bas de l’appareil. Les boutons pour retirer le bracelet de la montre, maintenant dépourvus de minuscules ressorts, vibrent avec l’haptique de la montre. Et, les petits joints toriques en caoutchouc autour de la vis dépassent un peu. Avec les joints toriques déplacés et le joint adhésif cassé, l’étanchéité de la montre est certainement loin de ses normes d’usine. Je ne le ferais certainement pas faire de la plongée sous-marine à ce stade.

Sans aucun doute, dans les prochains jours, nous verrons un démontage plus complet de la montre par les gens d’iFixit. Ils s’aventureront certainement plus loin dans l’Apple Watch Ultra que moi. Je suis sûr que quelqu’un de plus qualifié que moi pourrait faire un meilleur travail de démontage et de remontage de la montre sans autant endommager l’étanchéité, mais hélas. Je recommanderais certainement d’attendre leur guide pour nourrir votre curiosité, plutôt que de démonter votre propre montre, sinon vous pourriez vous retrouver avec une version non étanche (ou, pire encore, cassée) de la montre intelligente la plus durable d’Apple à ce jour.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :