Le nouvel adaptateur USB de Netgear peut apporter le Wi-Fi 6E aux PC Windows

La vue d’ensemble : l’adoption généralisée du Wi-Fi 7 est probablement dans plus d’un an. En attendant, Netgear a une nouvelle solution conçue pour rendre le Wi-Fi 6E plus accessible. Le nouvel adaptateur pourrait aider à atténuer les forts vents contraires auxquels la norme est confrontée depuis son introduction.

Netgear a récemment introduit un adaptateur USB qui rend les PC Windows compatibles avec les réseaux Wi-Fi 6E. La version jointe pourrait augmenter considérablement la bande passante et la fiabilité de la connexion pendant que tout le monde attend le Wi-Fi 7, ce que les entreprises technologiques n’ont commencé à démontrer que récemment.

Le Netgear Nighthawk AXE3000 est un dongle USB 3.0 (USB-A) qui peut atteindre des vitesses supérieures à 1 Gbit/s, selon la bande passante du réseau. Lorsqu’il est associé à un routeur Wi-Fi 6E comme le système de routeur maillé RBKE960 que Netgear a publié l’année dernière, l’AXE3000 peut atteindre 3 Gbps. Le dongle peut également se connecter au Wi-Fi 6 si un signal 6E n’est pas disponible.

L’AXE3000 a deux modes. Pour un fonctionnement plus compact, il peut se brancher directement sur un port USB. Il dispose également d’un berceau qui se connecte à l’ordinateur avec un câble. Dans le berceau, le dongle se déplie pour une meilleure couverture de l’antenne.

Le Wi-Fi 6E est essentiellement le Wi-Fi 6 avec un accès supplémentaire au nouveau spectre 6 GHz pour une bande passante accrue. Malheureusement, l’intérêt pour le Wi-Fi 6E a été tiède pour plusieurs raisons.

Le principal problème est que la norme a été lancée juste à temps pour les chocs pandémiques de la chaîne d’approvisionnement, ce qui rend le hardware Wi-Fi 6E difficile à fabriquer. De plus, l’IEEE n’a pas complètement finalisé les normes 6 GHz. La plupart des fabricants d’appareils s’en tiennent au Wi-Fi 6 fiable jusqu’à ce que le Wi-Fi 7 soit prêt.

L’approbation finale par l’IEEE des caractéristiques Wi-Fi 7 pourrait avoir lieu en 2024, qui est également la première qu’Intel prévoit d’avoir des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables Wi-Fi 7 sur le marché. MediaTek a réalisé l’une des premières démonstrations Wi-Fi 7 au CES en janvier. Intel et Broadcom ont démontré la compatibilité entre les fournisseurs de la caractéristique à venir plus tôt ce mois-ci, atteignant des vitesses allant jusqu’à 5 Gbps. Le Wi-Fi 7 devrait atteindre 5,8 Gbps tout en maintenant des connexions simultanées plus stables sur un plus grand nombre d’appareils que le Wi-Fi 6.

Netgear n’a pas fourni de prix ni de date de sortie, de sorte que les personnes intéressées par l’AXE3000 peuvent s’inscrire pour recevoir des notifications sur sa page de magasin.