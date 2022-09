Lecteur de musique Marvis Pro pour iOS mis à jour avec le nouveau ‘Metadata Builder’

Il existe tout un marché d’applications iPhone et iPad qui s’intègrent à Apple Music à des fins différentes, et Marvis Pro est devenu l’un des plus populaires. Après la sortie d’iOS 16 ce mois-ci, Marvis Pro a été mis à jour avec quelques fonctionnalités intéressantes, notamment « Metadata Builder » et un badge de qualité pour l’écran Now Playing.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Marvis Pro fonctionne comme une alternative à l’application officielle Apple Music. Il vous permet d’accéder à toute votre bibliothèque musicale avec tous les albums et listes de lecture de la manière que vous attendez d’un lecteur de musique complet. Cependant, Marvis Pro va au-delà avec plusieurs options de personnalisation.

Quoi de neuf avec Marvis Pro 8 ?

Maintenant, avec sa dernière mise à jour, Marvis Pro est livré avec trois nouvelles fonctionnalités importantes. Le premier est un badge de qualité audio sur l’écran Now Playing, qui utilise une nouvelle API d’iOS 16 pour indiquer si la chanson en cours de lecture est au format Lossless ou Hi-res Lossless.

Mais le point culminant de la mise à jour de Marvis Pro 8 est certainement « Metadata Builder ». Avec cette nouvelle option, les utilisateurs peuvent choisir les métadonnées d’une chanson qu’ils souhaitent voir dans la lecture en cours et le mini-lecteur de l’application. Vous pouvez ajouter des détails tels que le nom de l’appareil audio connecté (pour les écouteurs et les haut-parleurs sans fil), le genre de la chanson, le compositeur, les notes, etc.

Les utilisateurs peuvent même définir des conditions intelligentes pour afficher ou masquer les métadonnées dans des situations spécifiques. L’application vous permet également de partager les métadonnées d’une chanson avec d’autres, et elle dispose d’une nouvelle option pour exporter des fichiers de règles intelligentes.

Marvis Pro est certainement l’une des meilleures applications pour ceux qui s’abonnent à Apple Music mais n’aiment pas l’application officielle d’Apple. Il convient de noter que l’application fonctionne également avec la bibliothèque iTunes classique, vous n’avez donc pas nécessairement besoin d’un abonnement Apple Music pour l’utiliser.

Maintenant disponible

Marvis Pro est disponible sur l’App Store pour 7,99 $ en achat unique – et il offre une intégration supplémentaire avec Last.fm qui peut être déverrouillée avec un achat intégré de 4,99 $. Il fonctionne à la fois avec l’iPhone et l’iPad exécutant iOS 15.1 ou une version ultérieure. Bien sûr, certaines fonctionnalités nécessitent iOS 16.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :