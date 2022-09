Apple rappelle aux clients les réparations AppleCare+ illimitées en cas de dommages accidentels

Plus tôt ce mois-ci, Apple a discrètement introduit quelques changements dans le plan AppleCare+, qui prolonge la garantie des produits Apple et ajoute également une couverture pour les dommages accidentels. Alors qu’AppleCare + offrait auparavant un service pour deux dommages accidentels par an, Apple affirme désormais que les réparations sont «illimitées».

Vendredi, la société a commencé à envoyer des e-mails aux clients AppleCare+ pour leur rappeler ce changement.

Quoi de neuf pour les clients AppleCare+

L’e-mail envoyé par Apple renforce une fois de plus le fait que les appareils couverts par le plan AppleCare + peuvent désormais bénéficier de réparations illimitées pour les dommages accidentels au lieu de seulement deux incidents tous les 12 mois. Ceci, bien sûr, n’est valable que pendant que le plan est actif et en vigueur.

La société affirme également que les protections supplémentaires sont «sans frais supplémentaires» et que les clients n’ont rien à faire pour obtenir une protection illimitée contre les dommages accidentels.

Votre plan AppleCare+ protège désormais votre appareil couvert contre un nombre illimité d’incidents de dommages accidentels dus à la manipulation (au lieu de deux incidents tous les 12 mois) tant que le plan est actif et en vigueur. Chaque incident est assujetti aux frais de service applicables. Cette protection supplémentaire est gratuite et vous n’avez rien à faire.

Cependant, il n’est pas clair si Apple est sérieux au sujet des « réparations illimitées » ou si l’entreprise a des limites pratiques pour prévenir les abus.

Les prix d’AppleCare+ varient selon l’appareil et les clients ont la possibilité de payer un abonnement mensuel ou le plein tarif. Pour l’iPhone 14, AppleCare+ coûte 9,99 $ par mois ou 199 $ plein tarif. Il convient de noter que même avec un abonnement AppleCare+, vous devez toujours payer des frais de service à Apple si votre appareil a besoin d’une réparation.

Vol et perte AppleCare+

Apple a également un plan AppleCare + plus cher qui couvre le vol et la perte. Bien que ce plan ait également été mis à niveau avec des réparations illimitées, il ne couvre toujours que jusqu’à deux incidents de vol ou de perte par an.

Plus de détails sur AppleCare + peuvent être trouvés sur le site officiel d’Apple.

