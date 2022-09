Apple ne vend pas son propre cordon pour AirPods Pro 2 ; voici d’autres options

AirPods Pro 2 est déjà sorti. L’une des caractéristiques intéressantes de ce produit est qu’une lanière peut le maintenir, afin que les clients puissent verrouiller leurs écouteurs sur leurs sacs, leurs jeans ou leurs mains. Bien qu’Apple ne prévoie pas de fabriquer son propre cordon AirPods Pro 2 – craignant probablement l’énorme succès qu’il a eu avec le chiffon de polissage et les clients devant attendre des mois pour obtenir le leur – voici quelques options pour mieux protéger vos nouveaux écouteurs sans fil.

Sur son site, Apple propose des AirPods Pro 2 Lanière Incase maquette. La livraison peut prendre jusqu’à trois semaines et coûter 12,95 $, un prix élevé pour ce « cordon tressé doux » qui peut être utilisé comme dragonne ou avec le clip intégré pour l’attacher à un sac à dos ou à un sac à main. Vous pouvez le trouver ici.

Spigen, par exemple, possède une dragonne universelle réglable pour poignet qui est tressée en noir et blanc et peut être parfaite pour le boîtier de charge AirPods Pro 2 MagSafe. De plus, cet accessoire coûte la moitié du prix de l’option Incase, et vous pouvez le trouver ici.

Mieux qu’une simple longe est un pack complet de six accessoires. Ce pack de lanière AirPods Pro 2 peut offrir six sangles de poignet en nylon réglables. Ils sont parfaits pour les utilisateurs quotidiens, sont disponibles en différentes couleurs et vous pouvez utiliser les nouveaux écouteurs sans fil, votre appareil photo, vos clés, GoPro, etc. Vous pouvez trouver le pack pour 6,59 $ ici.

YUOWO propose également un pack de cordons AirPods Pro 2 avec cinq accessoires colorés. La société les a appelées « dragonnes réfléchissantes », elles sont donc plus accrocheuses pour vous rappeler de ne pas laisser votre étui derrière vous. Ce pack coûte 8,99 $ ici.

Enfin et surtout, Foshine propose également un pack de six cordons AirPods Pro 2. Personnellement, je les ai trouvés la plus belle option avec des bretelles colorées au choix. Ils ont des tailles ajustables, utilisent du nylon – comme toutes les autres options ci-dessus – et peuvent être utilisés pour plusieurs accessoires. Vous pouvez les trouver pour 9,99 $ ici.

Vous pouvez trouver encore plus d'options dans la boutique Amazon ici.

