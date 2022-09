L’édition exclusive NBA 2K23 arrive sur Apple Arcade en octobre avec le tout nouveau mode « Greatest »

Apple Arcade a vu le lancement de la franchise NBA 2K sur la plate-forme en 2021 et NBA 2K22 a suivi l’année dernière. Maintenant, Apple a annoncé que NBA 2K23 devrait être lancé sur son service de jeu en octobre avec tout ce que vous aimez de la franchise ainsi qu’un tout nouveau mode « Greatest ».

Apple a ajouté NBA 2K23 Arcade Edition à sa liste de titres « Coming Soon » dans l’onglet Arcade de l’App Store.

Avec une date de lancement prévue le 18 octobre, la franchise à succès NBA 2K apporte une version exclusive du jeu pour la sortie de cette année sur Apple Arcade. Cela inclut un tout nouveau mode « Greatest ».

« Bientôt sur Apple Arcade ; NBA 2K23 Arcade Edition est le dernier titre de la célèbre franchise NBA 2K. En exclusivité sur Apple Arcade, mettez vos compétences à l’épreuve dans le tout nouveau mode « Greatest ». Relevez des défis et gagnez des points pour voir qui est vraiment le meilleur finisseur, tireur, meneur de jeu ou défenseur de la NBA. Pour la première fois, vous pouvez affronter les 20 joueurs NBA « »Greatest of All-Time » » de la 76e saison NBA, comme Devin Booker, Kevin Durant et Luka Doncic, et des légendes de la NBA, telles que Michael Jordan, Shaquille O’Neal et Dirk Nowitzki.

Vous pouvez appuyer sur « Obtenir » sur la liste Apple Arcade du jeu ici pour le télécharger automatiquement dès qu’il sera disponible le 18 octobre.

Principales caractéristiques de NBA 2K23 Arcade Edition

Ma carrière:

Commencez votre voyage NBA – d’une jeune recrue à une légende de la NBA

Créez votre joueur et choisissez des caractéristiques physiques telles que la taille, l’envergure, le poids, le style de jeu, etc.

Choisissez votre position et jouez dans votre équipe NBA préférée

Modifiez vos statistiques et construisez : devenez un spécialiste en 3 points ou dominez et claquez dans la peinture

Entrez dans votre propre MyCOURT privé et pratiquez des exercices et des tutoriels pour améliorer vos capacités

L’association:

Devenez le directeur général et l’entraîneur-chef de votre franchise NBA préférée et créez votre équipe de rêve NBA dans The Association

Gérez votre liste NBA et effectuez des transactions, signez des agents libres, recherchez des prospects prometteurs et contrôlez les finances de votre équipe

Modes de correspondance rapide :

Testez vos compétences avec un jeu de basket-ball authentique, choisissez votre équipe NBA préférée et affrontez des rivaux de toute la NBA dans des matchs de basket-ball 5v5

Mode Blacktop : sélectionnez vos joueurs préférés et jouez au basket de rue en modes de jeu 1v1, 3v3 ou 5v5

Mode multijoueur en ligne :

Choisissez l’une des 30 équipes de la NBA et affrontez un ami au basket de rue 3v3 en mode Blacktop contre un ami

Jeux multijoueurs en ligne : jouez au basket-ball PVP en temps réel lors de matchs en ligne

Jeu multiplateforme :

Jouez seul ou contre des amis via iCloud sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Compatibilité avec les manettes Xbox ou PS DualShock

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :