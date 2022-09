Windows 11 22h2 Causerait Des Problèmes Dans Les Graphiques Nvidia

Tout comme les rapports l’avaient suggéré, Microsoft a publié la version 22H2 de Windows 11 pour tout le monde le 20 septembre. Vous pouvez lire toutes les nouveautés dans ces articles ici. Quelques jours plus tôt, certains utilisateurs ont reçu la mise à jour des fonctionnalités 2022 plus tôt avec de nouveaux appareils. Les ordinateurs étaient livrés avec la version 22621.521 (KB5017321), qui était effectivement mise à jour 22H2, comme Microsoft l’a confirmé plus tard.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 22H2 échoue avec les graphiques Nvidia

Cependant, comme c’est souvent le cas, la nouvelle mise à jour n’est pas sans problèmes. Hier soir, nous avons signalé un problème lié à la mise à jour de cette nouvelle fonctionnalité. Le processus de mise à jour échoue pour beaucoup avec le code d’erreur « 0x800f0806 ». Heureusement, il existe des solutions à ces problèmes et à d’autres.

Pour ceux qui ont réussi à mettre à niveau, il existe d’autres problèmes pour les utilisateurs qui ont des cartes graphiques Nvidia dans leurs systèmes. Il y a des rapports de fréquences d’images instables et de saccade, et une utilisation du processeur inférieure à la normale dans les jeux. Des sentiments similaires ont été repris par les utilisateurs de Reddit et des forums Microsoft.

Heureusement pour ceux qui rencontrent ces problèmes, Nvidia a confirmé qu’elle se penchait sur la question. Manuel Guzmán, responsable du contrôle qualité des logiciels de l’entreprise, a demandé plus d’informations aux utilisateurs concernés dans le fil Reddit. Si vous lisez l’article et rencontrez des problèmes similaires, vous pouvez envoyer vos commentaires à Nvidia via ce formulaire.