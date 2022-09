Apple publie la mise à jour iOS 16.0.2 avec un tas de correctifs

La semaine dernière, Apple a rendu public iOS 16 après une longue période de tests bêta. Mais il a de nombreux bugs signalés par différents utilisateurs. Et pour résoudre les problèmes majeurs, Apple a enfin publié une nouvelle mise à jour incrémentielle iOS 16.0.2. Découvrons quels bugs la nouvelle mise à jour corrige avec la nouvelle mise à jour.

La mise à jour iOS 16 est encore nouvelle et il faudra peut-être quelques versions pour être exempt de bugs majeurs. Eh bien, tous les utilisateurs n’ont pas les mêmes bugs majeurs, mais de nombreux utilisateurs ont eu des problèmes avec iOS 16 et cela a suffi à attirer l’attention d’Apple.

Après avoir sorti iOS 16 la semaine dernière, iOS 16.0.1 est également sorti quelques jours plus tard, mais uniquement pour la série iPhone 14. Et donc iOS 16.0.2 est la deuxième mise à jour incrémentielle depuis la sortie publique d’iOS 16.

Parallèlement à iOS 16.0.2, Apple a également publié watchOS 9.0.1 et le firmware 5.0 des AirPods Pro 2. La mise à jour était attendue comme nous l’avons mentionné dans notre histoire pour savoir si vous deviez installer iOS 16 ou non. La mise à jour est livrée avec le numéro de build 20A380. Et il pèse environ 278 Mo au moins sur l’iPhone 12.

Parlant des nouveautés de la mise à jour, elle se concentre sur les corrections de bugs pour améliorer l’expérience iOS 16. Il corrige également le bug de l’appareil photo sur les modèles d’iPhone 14 Pro. Voici le changelog.

L’appareil photo peut vibrer et provoquer des photos floues lors de la prise de vue avec certaines applications tierces sur iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

L’affichage peut apparaître complètement noir lors de la configuration de l’appareil

Le copier-coller entre les applications peut entraîner l’affichage d’une invite d’autorisation plus souvent que prévu

VoiceOver peut être indisponible après le redémarrage

Résout un problème où la saisie tactile ne répondait pas sur certains écrans iPhone X, iPhone XR et iPhone 11 après avoir été réparés

Mises à jour de sécurité importantes

L’invite de copier-coller était le bug le plus ennuyeux et il semble que la mise à jour ait corrigé ce bug. Vous pouvez également vous attendre à des corrections de bugs qui ne sont pas mentionnées dans le journal des modifications.

La nouvelle mise à jour iOS 16.0.2 est disponible au public. Donc, si vous êtes sur iOS 16 stable, vous recevrez la mise à jour OTA sur votre iPhone. Pour rechercher manuellement la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Une fois la mise à jour disponible, appuyez sur Télécharger et installer. Avant la mise à jour, faites une sauvegarde de vos données importantes et chargez votre iPhone à au moins 50 %.

