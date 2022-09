Comment regarder le nouveau documentaire de Sidney Poitier sur Apple TV+

Aujourd’hui, un nouveau documentaire couvrant la vie et l’héritage de Sidney Poitier est diffusé sur Apple TV+. Le film, simplement nommé Sidney, est maintenant disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et partout où vous pouvez obtenir l’application TV.

Sidney Poitier était un acteur, réalisateur, militant et diplomate légendaire. Il est largement considéré comme la première star de cinéma noire, devenant le premier lauréat noir de l’Oscar du meilleur acteur en 1964.

Poitier est malheureusement décédé le 6 janvier 2022. Le travail sur le documentaire était déjà bien avancé à cette époque. Le film est produit par Oprah Winfrey, réalisé par Reginald Hudlin et réalisé en partenariat avec la famille Poitier.

Il présente des entretiens honnêtes et ouverts avec des amis et collègues d’Hollywood, dont Barbra Streisand, Lenny Kravitz, Denzel Washington, Halle Berry, Spike Lee et bien d’autres.

Comment regarder Sidney

« Sidney » est disponible exclusivement sur Apple TV+. Si vous n’avez jamais utilisé le service de streaming auparavant, voici ce que vous devez savoir. Inscrivez-vous ici en utilisant votre identifiant Apple, avec un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux utilisateurs. Apple TV + coûte 4,99 $ par mois et est disponible dans tous les niveaux de bundle Apple One.

Vous pouvez regarder Apple TV+ via l’application Apple TV sur les appareils Apple, comme l’iPhone, l’Apple TV 4K, l’iPad et le Mac. Par ailleurs, l’application TV est également disponible sur des plates-formes tierces, notamment Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox, les décodeurs Comcast Xfinity, etc. Vous pouvez également regarder sur le Web à tv.apple.com.

Autres sorties à venir sur Apple TV+

L’abonnement Apple TV + déverrouille l’accès à toutes les émissions de télévision et films originaux d’Apple, y compris les succès tels que Ted Lasso et Severance, acclamés par la critique. Vous pouvez consulter le catalogue complet Apple TV + ici.

En plus de Sidney, d’autres sorties notables à venir incluent la première en streaming de The Greatest Beer Run Ever, un long métrage mettant en vedette Zac Efron, le 30 septembre. La nouvelle série dramatique Shantaram arrive à la mi-octobre, suivie d’une série de premiers films originaux d’Apple. y compris Raymond et Ray, Le noir et le blues de Louis Armstrong, Selena Gomez : mon esprit et moi et Chaussée.

