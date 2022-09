Le remake de Splinter Cell adaptera son histoire "au public d’aujourd’hui"

Le remake de Splinter Cell ne se contentera pas de reproduire exactement la même histoire dans une version avec de meilleurs graphismes et un gameplay remanié. Par le biais d’une offre d’emploi, Ubisoft a révélé que son équipe narrative travaillait à la modernisation du scénario pour séduire les nouveaux publics d’aujourd’hui :

« En utilisant le premier Splinter Cell comme base, nous réécrivons et mettons à jour l’histoire pour le public d’aujourd’hui. Nous voulons garder l’esprit et les thèmes de l’original, tout en explorant nos personnages et notre monde pour les rendre plus authentiques et crédibles. » L’offre d’emploi indique que l’écrivain choisi rejoindra l’équipe narrative d’Ubisoft Toronto afin « d’aider à créer une expérience narrative cohérente et convaincante pour une nouvelle génération de fans de Splinter Cell ».

Le remake de Splinter Cell a été officiellement annoncé après de nombreuses rumeurs. Le jeu utilisera le moteur graphique de Massive Entertainment, Snowdrop, avec lequel ils entendent offrir « des graphismes et un gameplay de nouvelle génération », un éclairage dynamique et des ombres améliorées. Ubisoft Toronto est le studio principal travaillant sur le projet, tandis que le titre VR précédemment révélé a finalement été annulé.

Fuites Ubisoft et Assassin’s Creed

Les fuites sont courantes dans l’industrie du jeu vidéo, mais les coupables ne sont pas toujours découverts. Cela n’a pas été le cas de The Real Insider, la personne qui a divulgué les informations confidentielles sur Assassin’s Creed qu’Ubisoft a fournies à la presse et aux influenceurs lors d’une présentation à Ubisoft Forward.

L’entreprise française a clairement indiqué qu’elle prenait très au sérieux la violation des accords de confidentialité, et bien qu’elle n’ait pas précisé publiquement les mesures spécifiques qu’elle prendrait contre cette personne, elle a garanti qu' »elle agira en conséquence ». Dan Allen s’est excusé lorsqu’il a été démasqué pour un trébuchement sur les réseaux sociaux, mais le YouTuber a depuis supprimé son compte Twitter.

Source | Ubisoft