Les premières précommandes Apple Watch Ultra et AirPods Pro 2 commencent à arriver chez les acheteurs

La plupart des produits Apple annoncés lors de l’événement spécial de la société au début du mois sont déjà disponibles dans les magasins. Cependant, le lancement officiel de l’Apple Watch Ultra et des AirPods Pro 2 a été retardé d’une semaine, car les deux devraient arriver dans les magasins le vendredi 23 septembre. Maintenant, les clients mettent enfin la main sur ces produits.

Nous avons déjà parlé d’un acheteur chanceux qui a obtenu son Apple Watch Ultra quelques jours avant le lancement officiel, mais c’était un cas assez particulier. La plupart des gens ont dû attendre jusqu’à vendredi. Et comme c’est déjà vendredi dans certaines parties du monde, les clients affichent déjà des photos de leur nouvelle Apple Watch Ultra et AirPods Pro 2 sur le Web.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra est une version plus robuste de l’Apple Watch destinée aux personnes qui pratiquent des sports extrêmes, comme la randonnée et la plongée profonde. Il est fait de titane avec un couvercle en saphir sur l’écran, et il est disponible en une seule taille de 49 mm.

Les premières critiques ont fait l’éloge de fonctionnalités uniques telles que le nouveau bouton Action, un GPS plus précis et une durée de vie de la batterie prolongée par rapport à l’Apple Watch ordinaire. Ce modèle coûte 799 $ aux États-Unis.

Airpods Pro 2

AirPods Pro 2, ou AirPods Pro de deuxième génération, conserve le même design que son prédécesseur. Cependant, les nouveaux écouteurs sans fil d’Apple sont livrés avec des améliorations, telles qu’un nouveau pilote pour des basses plus profondes, une meilleure suppression active du bruit et des commandes tactiles pour le volume.

Apple a également augmenté la durée de vie de la batterie des nouveaux écouteurs, et ils sont également livrés avec un nouvel étui de chargement qui prend en charge la recherche de précision via l’application Find My. Vous pouvez consulter les premières critiques des AirPods Pro 2 ici.

Commandes arrivant aux acheteurs

Après avoir vu des images pratiques et des revues de presse des nouvelles Apple Watch Ultra et AirPods Pro 2, nous pouvons maintenant jeter un œil aux images prises par de vrais consommateurs.

Il convient de noter qu’Apple lance également l’iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8 ce vendredi dans d’autres pays, dont la Turquie, Oman et la Malaisie.

