Les développeurs de toute l’industrie du jeu démystifient les testeurs injustes des premiers visuels de GTA 6

Facepalm : Alors que certains étaient ravis de voir des fuites d’images et de vidéos du prochain Grand Theft Auto 6 de Rockstar, d’autres ont trouvé l’occasion de s’en prendre aux développeurs et de pinailler les graphismes du jeu, en disant que ce que nous avons vu est ce que nous obtiendrons. Les développeurs de jeux ont répondu avec la preuve que de tels sentiments sont totalement infondés.

La mégafuite de Grand Theft Auto 6 n’a pas seulement engendré des tas d’test de retrait DMCA et une enquête du FBI. Cela a également fait ressortir les concepteurs de jeux en fauteuil qui se sont plaints des visuels du jeu. Une plainte, en particulier, a déclenché une vague de contre-tweets de la part des développeurs.

Le 19 septembre, peu de temps après la fuite des images et des vidéos de GTA 6, un utilisateur de Twitter se faisant appeler AvgGuy (@Design4Mind317) a tweeté :

« Si vous saviez comment se déroule le développement d’un jeu, vous sauriez que les visuels sont l’une des premières choses à faire. Ce jeu est en cours de planification et de développement depuis 4 ans. Ce que vous voyez est presque exactement ce que vous obtiendrez. L’année prochaine, c’est le codage de la mission et débogage. Tous les trucs backend. [sic] »

AvgGuy a rendu son compte Twitter privé peu de temps après, probablement par embarras et par des DM qui jettent de l’ombre, mais pas avant que Know Your Meme ne le capture pour la postérité.

Le message a plongé l’industrie dans une frénésie, avec de vrais développeurs de tous les secteurs des jeux AAA et indépendants tweetant: « Les graphismes sont la première chose terminée dans un jeu vidéo », suivi d’exemples prouvant que cette affirmation est manifestement fausse.

Paul Ehreth de Remedy, le concepteur principal d’un petit jeu appelé Control, a souligné que son jeu avait remporté plusieurs prix pour ses visuels, puis a fourni un extrait d’un gameplay pré-alpha montrant que les graphismes du jeu étaient assez approximatifs.

Étant donné que les graphismes sont la première chose terminée dans un jeu vidéo et que CONTROL a remporté de nombreux prix d’excellence en graphisme, voici des images du début du développement 🙂 Vidéo complète ici : https://t.co/l2g7oPhtk7

» pic.twitter.com/cGnmJZXF5E — Paul Ehreth » (@bacon_sanwich) 20 septembre 2022

Porter des jugements sur les visuels d’un GTA 6 aussi tôt dans le développement n’est pas juste. Dire, « Ce que vous voyez est presque exactement ce que vous obtiendrez », comme l’a fait AvgGuy, est tout simplement stupide. Alors les mèmes ont continué à arriver.

Le concepteur principal de Bungie, Josh Kulinski, a montré quelques premières images d’un projet personnel sur lequel il a travaillé avant de décrocher un emploi chez Bungie.

Les graphismes sont la première chose qui est finie dans un jeu vidéo (images d’un projet personnel sur lequel je travaillais il y a quelques années avant de commencer chez Bungie) pic.twitter.com/Vw22EDn6yf – Josh Kulinski (@JoshKulinski) 21 septembre 2022

Hé! Au moins, il a obtenu l’animation de la poitrine vers le bas.

Le studio indépendant Massive Monster a tweeté une vidéo alpha/terminée côte à côte de son dernier succès, Cult of the Lamb. Alors que MM a conçu le titre avec un style caricatural intentionnel, les premières versions étaient primitives, avec de nombreux éléments d’espace réservé. Dans certains cas, les arrière-plans et les textures sont totalement absents.

« Les graphismes sont la première chose finie dans un jeu vidéo » Voici à quoi ressemblaient les premières versions de Cult of the Lamb pic.twitter.com/F5EyEH6M9r — Culte de l’Agneau 🙏 »’ (@cultofthelamb) 20 septembre 2022

Sam Barlow, le créateur d’Immortality, a partagé des captures d’écran d’une scène du jeu avant et après le lancement. L’image avant montre des gouttes sans texture sur un fond d’horizon générique. Il explique que l’équipe a utilisé ces blobs d’espace réservé pendant deux ans tout en aplanissant l’IA et le gameplay de combat. Un autre exemple parfait de la façon dont l’affirmation « Les graphismes sont la première chose terminée dans un jeu vidéo » est fausse.

« Les graphismes sont la première chose finie dans un jeu vidéo »

Pour votre information, voici à quoi ressemblait IMMORTALITY pendant les 2 premières années où nous nous sommes concentrés sur l’équilibre entre l’IA et le gameplay de combat par rapport à la façon dont il a été livré pic.twitter.com/lXoBQeKYUO – Sam Barlow, offrant l’IMMORTALITÉ (@mrsambarlow) 20 septembre 2022

Nous pourrions littéralement continuer encore et encore avec ces mèmes, mais vous comprenez. Si vous en voulez plus, Resetera répertorie les meilleurs.

Les joueurs sont un groupe blasé, et quand ils pensent qu’ils savent mieux que les développeurs réels, ils sont encore pires.

Il fut un temps où nous (les joueurs) regardions avec admiration les derniers graphismes en blocs en nous demandant comment le développeur avait rendu les modèles si réalistes. Cependant, nous avons été gâtés au bout d’un moment et avons corrigé les défauts graphiques les plus mineurs d’un jeu. Il est donc naturel, je suppose, que la prochaine évolution de cette blaséance consiste à pinailler des jeux qui ne sont même pas terminés.

Terminons avec un tweet de l’ancien producteur de BioWare Mark Darrah, qui résume bien le tout avec une anecdote de ses 3 jours de Mass Effect :