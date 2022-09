Réductions prépayées sur l’iPhone 14 le jour du lancement de 379 $, Apple Watch Series 8 de 40 $, plus

Nous nous dirigeons vers le week-end avec toutes les meilleures offres célébrant le jour du lancement de l’iPhone 14. À juste titre, les nouveaux combinés d’Apple sont 379 $ de rabais avec des remises prépayées sur l’iPhone 14 et la toute première chance d’économiser sur Apple Watch Series 8 à 40 $ de rabaiset ceux qui ont besoin d’une mise à niveau de bureau peuvent marquer le Apple Magic Trackpad 2 pour un 85 $ bas. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner Netcost-security.fr.

La série iPhone 14 voit les remises prépayées du jour du lancement

C’est le jour du lancement de l’iPhone 14, et bien qu’il y ait encore toutes les meilleures offres pour ceux qui sont sur un opérateur ici, Visible Wireless profite maintenant des économies avec sa propre promotion du premier jour. À l’heure actuelle, trois des derniers combinés d’Apple sont désormais regroupés avec des économies supplémentaires grâce à des cartes-cadeaux de 200 $ chez un détaillant de votre choix et une paire des nouveaux AirPods 3. Avec des prix à partir de 829 $ pour les combinés prépayés déverrouillés, vous pourrez verrouiller 379 $ d’économies. Ce sont les meilleures offres disponibles pour ceux qui ne sont pas sur un opérateur et qui négocient également un téléphone.

La dernière gamme de smartphones de la série iPhone 14 d’Apple est centrée sur la nouvelle puce A16 Bionic pour les modèles Pro/Max, offrant les meilleures performances à ce jour. Il y a aussi la nouvelle découpe astucieuse de la caméra Dynamic Island à l’avant des écrans Super Retina XDR toujours allumés, qui arborent désormais une luminosité maximale de 2 000 nits. Et bien que vous n’en ayez pas besoin, espérons-le, il existe également des fonctions de détection de collision et une connectivité satellite intégrée pour une sécurité accrue. En savoir plus ici.

Apple Watch Series 8 voit une remise le jour du lancement avec 40 $ de réduction

Parallèlement aux offres prépayées pour l’iPhone 14, les modèles Apple Watch Series 8 commencent maintenant à être expédiés aujourd’hui, et maintenant Amazon déploie la toute première chance d’économiser de l’argent pour ceux qui n’ont pas verrouillé une pré-commande. S’appliquant uniquement à l’une des configurations les plus spécifiques de la gamme, le modèle GPS + Cellular en acier inoxydable de 41 mm est assis à 659 $. Vous paieriez plus régulièrement 699 $, l’offre d’aujourd’hui marquant jusqu’à présent la seule chance d’économiser sur le portable d’Apple qui vient de sortir à 40 $ de réduction.

Apple Watch Series 8 arrive en tant que montre portable de nouvelle génération de la marque qui s’intensifie pour offrir l’expérience de suivi de la condition physique la plus complète d’Apple à ce jour. Eh bien, à part le nouveau modèle Ultra, bien sûr. Doté d’un écran Always-On, vous trouverez une nouvelle puce S8 qui alimente l’expérience, qui pilote le gyroscope et l’accéléromètre améliorés pour permettre la détection des collisions. Le capteur de température intégré s’associe au suivi du sommeil pendant la nuit, ainsi qu’au capteur de fréquence cardiaque intégré, aux capacités ECG et à la surveillance de l’oxygène sanguin. Allez en savoir plus ici.

Le Magic Trackpad 2 d’Apple revient à son niveau le plus bas

Rejoignant les accessoires Magic Mac que nous avons vus en vente plus tôt dans la semaine, Woot propose désormais le Apple Magic Trackpad 2 pour 85 $. Normalement récupérant 129 $, l’offre d’aujourd’hui offre un match du plus bas historique établi une fois auparavant il y a plus d’un mois à 44 $ de réduction. Cela correspond à notre mention précédente et est inférieur de 5 $ à toute remise que nous avons vue tout au long de l’année précédente.

Que vous cherchiez à convertir entièrement un MacBook en une machine de bureau sans renoncer au meilleur trackpad d’Apple ou que vous ayez simplement besoin d’une mise à niveau à partir de la souris Magic Mouse fournie avec votre iMac M1, la remise d’aujourd’hui est à peu près aussi rare d’un opportunité que vous trouverez. En plus de toutes les fonctionnalités multi-touch intégrées à macOS, il dispose d’une surface en verre bord à bord et de la prise en charge de Force Touch pour naviguer sur votre Mac ou iPad. Il se recharge via Lightning et comprend un câble USB-C tissé dans la boîte.

