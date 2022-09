Données des voyageurs copiées et stockées pendant 15 ans : les accusations contre les autorités frontalières américaines

D’octobre à juillet, l’agence a enregistré les données de 38 567 appareils. Pour Ron Wyden, un sénateur de l’Oregon, il s’agit d’extorsion d’informations aveugle.

Ils prennent des téléphones, des tablettes et des ordinateurs, collectent les données et les stockent pendant 15 ans. Les autorités frontalières américaines, sans aucun mandat, collectent les informations de « 10 000 appareils chaque année », écrit le Washington Post. Tout se retrouve dans une énorme base de données. À l’intérieur se trouvent des journaux d’appels, des listes de contacts, des photos, des messages, des données sensibles, que 2 700 agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis collectent et conservent pour parer à d’éventuelles menaces ou retrouver des suspects criminels.

Un mécanisme que le sénateur Ron Wyden, dans une lettre au commissaire du CBP Chris Magnus, a décrit comme « une extorsion aveugle des dossiers privés d’Américains sans suspicion de crime ». En fait, les voyageurs recherchés ne sont presque toujours ni des criminels présumés ni des menaces possibles.

Pas seulement. Alors que les forces de l’ordre doivent présenter un mandat pour accéder ou fouiller les appareils électroniques des personnes, les autorités frontalières ne le font pas. Sur la base d’une exception au quatrième amendement, il est possible d’effectuer des recherches de base sur tout voyageur traversant la frontière. Ils ne sont pas informés de leurs droits et s’ils refusent de déverrouiller les appareils électroniques, les autorités pourraient confisquer les téléphones et les ordinateurs portables pendant cinq jours.

La bataille de Ron Wyden

Ronald Lee « Ron » Wyden, est un homme politique américain, actuel sénateur de l’État de l’Oregon. Démocrate, progressiste, il y a deux ans, il avait déjà demandé l’ouverture d’une enquête sur l’utilisation des données personnelles par le CBP. Dans sa lettre à Chris Magnus, il écrit: « Les Américains innocents ne devraient pas être amenés à déverrouiller leurs téléphones et ordinateurs portables. Le CBP ne devrait pas télécharger les données obtenues grâce à des milliers de recherches téléphoniques sans mandat dans une base de données centrale, des données pendant quinze ans et permettre à des milliers d’employés du DHS pour rechercher les données personnelles des Américains quand ils le souhaitent. »

Le sénateur a ensuite ajouté sur son profil Twitter : « J’ai découvert que les douaniers et les agents des frontières archivent un énorme trésor de données provenant des appareils personnels des Américains de retour au pays. C’est une grave violation des droits des Américains. Je n’arrêterai pas de me battre ». D’octobre à juillet seulement, l’agence a enregistré les données de 38 567 appareils.