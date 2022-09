Les ingénieurs de la Silicon Valley utilisent la chirurgie esthétique pour grandir

De plus en plus d’hommes essaient d’améliorer leur apparence physique : selon le Dr Depishard, la plupart de ses patients sont des ingénieurs de la Big Tech.

Il n’y a pas de corrélation claire entre la chirurgie esthétique et les ingénieurs de la Silicon Valley, mais selon le Dr Kevin Debiparshad, il y en a une. C’est un chirurgien esthétique de Las Vegas spécialisé dans les procédures d’allongement des jambes, et ses patients semblent avoir un profil bien défini : ce sont des hommes, ils sont riches et ils travaillent pour Big Tech.

« J’ai une vingtaine d’ingénieurs en logiciel qui pratiquent la procédure d’étirement des jambes en ce moment à Las Vegas. J’ai des patients de Google, Amazon, Facebook. J’ai eu beaucoup de patients de Microsoft », explique Debiparshad. Il a fondé sa propre clinique, la Limb plastX Institute, en 2016 et les affaires ont explosé pendant la pandémie.

Comment fonctionne l’étirement des jambes

Le médecin casse les fémurs et les tibias des patients, puis insère des clous métalliques réglables dans les os. On les étire un peu, tous les jours pendant trois mois, avec une télécommande magnétique. C’est une opération douloureuse, longue et très coûteuse. L’un des nombreux ingénieurs, un patient de Debiparshad, a déclaré à GQ qu’il avait dû passer trois mois dans son appartement afin de récupérer sept centimètres de hauteur grâce à l’implant osseux. La procédure coûte entre 70 000 $ et 150 000 $, le prix change en fonction de la taille que le patient souhaite atteindre.

Interventions esthétiques dans la Silicon Valley

De 1997 à 2015, le nombre d’hommes choisissant des interventions esthétiques a augmenté de façon exponentielle, de 325 % selon l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery. Le Washington Post en 2020 a rapporté que de plus en plus d’ingénieurs de haut niveau se tournent vers le botox, les charges, les lasers et le collagène. Tous de la Silicon Valley. Cependant, il semble que la chirurgie esthétique soit la réponse à des pressions plus complexes. « Dans la Silicon Valley, on pense généralement que si vous avez plus de 35 ans, vous êtes considéré comme fini », a déclaré Larry Fan, un chirurgien plasticien de San Francisco, au Washington Post.

Une tendance qui se reflète également dans les procès qui ont été intentés contre Big Tech. En 2019, par exemple, Google a versé 11 millions de dollars à plus de 230 candidats de plus de 40 ans. Ils ont accusé l’entreprise de se livrer à un « modèle systématique de discrimination fondée sur l’âge lors du processus d’embauche », rapportent des documents judiciaires. une des nombreuses astuces pour survivre et progresser dans le paysage hyperconcurrentiel de la Silicon Valley. »Et donc ces hommes essaient d’améliorer leur image en utilisant leurs salaires conséquents pour modifier leur apparence », explique Fan.