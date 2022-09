L’affichage tête haute AR Apple Watch devient une réalité avec ActiveLook et watchOS 9

Une mise à jour majeure de MicroOLED, la société derrière ActiveLook apporte ce qui ressemble à une expérience AR impressionnante pour les propriétaires d’Apple Watch. Offrant ce qu’il dit être le premier affichage tête haute en temps réel pour les données d’exercice Apple Watch, la nouvelle plate-forme Light AR d’ActiveLook apporte les mesures en direct dans des lunettes de sport AR comme ENGO et Julbo.

MicroOLED a partagé la grande nouvelle sur la compatibilité avec watchOS 9 pour une utilisation avec des lunettes AR alimentées par ActiveLook dans un communiqué de presse :

« Avec la possibilité de créer jusqu’à trois » tableaux de bord « de données en temps réel à l’aide de l’application ActiveLook pour Watch OS, les lunettes ActiveLook peuvent afficher des mesures de performance telles que le rythme de course, la fréquence cardiaque et la puissance de course, en plus des dernières mesures de dynamique de course. introduit avec Watch OS 9 qui inclut la longueur de foulée, le temps de contact avec le sol et l’oscillation verticale.

Lunettes Apple Watch AR avec affichage tête haute

La nouvelle compatibilité est passionnante car Apple Watch Ultra et la série 8 devraient arriver bientôt. Mais la bonne nouvelle est que toute personne exécutant watchOS 9 peut profiter de l’affichage AR tête haute.

Les lunettes de sport AR comme ENGO et Julbo sont dotées de la technologie ActiveLook et sont prêtes à être couplées avec Apple Watch/watchOS via l’application ActiveLook 2.0.

Par exemple, les caractéristiques des lunettes ENGO 2 AR incluent :

Conception légère aussi faible que 36 g (1,27 oz)

Autonomie de la batterie de 12 heures

Résistant à l’eau

Geste de la main pour contrôler les données que vous visualisez

Affichage tête haute AR pour Apple Watch, iOS, Garmin, Android

La grande idée derrière les lunettes de sport AR est que les athlètes n’ont pas à interrompre leur foulée/mécanique pour consulter leurs données :

« Le placement de ces données dans le champ de vision naturel du coureur élimine le besoin de ralentir la foulée, de changer de concentration et de modifier la mécanique corporelle pour surveiller les performances, ce qui permet aux athlètes de s’entraîner et de concourir avec un accès transparent aux informations en temps réel. ActiveLook offre un avantage concurrentiel aux athlètes d’endurance tels que les marathoniens et les triathlètes qui s’appuient sur des mesures en temps réel telles que le rythme et la fréquence cardiaque afin d’atteindre leur meilleur niveau personnel. En tant que telles, les lunettes compatibles ActiveLook sont le compagnon idéal de l’Apple Watch Ultra qui vient d’être annoncée.

Alors qu’ActiveLook existe depuis un certain temps et que la compatibilité Garmin est populaire, le PDG de MicroOLED, Eric Marcellin-Dibon, affirme que la compatibilité avec watchOS 9 offre la meilleure expérience à ce jour :

« L’intégration Apple Watch offre la meilleure expérience ActiveLook pour les coureurs à ce jour, de la configuration simplifiée à l’utilisation super intuitive avec l’écran tactile de l’Apple Watch combiné à la fonction de contrôle gestuel des produits ActiveLook. Notre équipe a livré une expérience AR révolutionnaire qui met en évidence les avantages et la valeur de la plate-forme ActiveLook de MicroOLED – elle est légère, offre une longue durée de vie de la batterie, une excellente luminosité et un faible coût. Les coureurs compétitifs et axés sur les données bénéficieront grandement de cette technologie.

