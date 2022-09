LG triple le record de distance lors d’un test de transmission de données 6G réussi

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les réseaux sans fil 5G en sont encore à leurs balbutiements, mais cela n’empêche pas les principaux experts mobiles d’explorer ce qui va suivre. LG Electronics a démontré la transmission et la réception sans fil de données 6G térahertz (THz) sur une distance de 320 mètres à l’extérieur. L’exploit a eu lieu au Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) à Berlin, en Allemagne, le 7 septembre dans une gamme de fréquences de 155 à 175 GHz.

La démonstration représente un bond significatif par rapport au dernier test public de LG en août 2021, lorsqu’il a prouvé qu’il pouvait transférer des données 6G THz à l’extérieur sur une distance de 100 mètres.

Pour contourner la portée relativement courte de la 6G, LG, Fraunhofer HHI et Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (IAF) ont co-développé un amplificateur de puissance qui augmente la force de transmission et un récepteur à faible bruit pour améliorer la qualité du signal entrant.

L’amplificateur de puissance multicanal LG utilisé dans le test le plus récent avait une sortie de plus de 20 dBm, bien supérieure à l’ampli d’environ 5 dBm utilisé dans la démo précédente.

Le Dr Kim Byoung-hoon, directeur technique et vice-président exécutif de LG Electronics, a déclaré que la démonstration les rapproche de la réalisation de vitesses 6G de 1 térabit par seconde dans les zones urbaines intérieures et extérieures.

Notamment, LG n’a pas partagé la vitesse atteinte lors des tests. Au lieu de cela, la société dévoilera les résultats complets de son test et présentera un aperçu de la technologie lors de son prochain Grand Sommet 6G, qui se tiendra au LG Science Park à Séoul le 23 septembre.

La 6G est encore dans de nombreuses années. Dans son communiqué de presse, LG a déclaré que les discussions concernant une norme de réseau ne devraient pas commencer avant 2025 environ. La commercialisation de la technologie est prévue pour 2029. Chaque fois qu’elle arrivera, elle promet d’offrir des vitesses de transfert de données beaucoup plus rapides avec une latence améliorée et une plus grande fiabilité. Là encore, nous avons déjà été nourris avec cette ligne, il sera donc probablement préférable de freiner votre enthousiasme jusqu’à ce qu’elle arrive ici et que nous voyions ce qu’elle peut faire dans le monde réel.