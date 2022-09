Ainsi, vous pouvez désormais savoir si vos AirPods sont faux

Quand on pense aux faux AirPods, l’image qui nous vient à l’esprit est celle d’écouteurs gigantesques qui imitent le design des originaux d’Apple, mais nous pourrions tous faire la différence avec les vrais presque les yeux fermés. Mais la réalité n’est pas celle-là. Certains faux AirPod chinois sont si bien faits que jusqu’à présent, ils pouvaient être considérés comme de vrais. À tel point qu’Apple a dû faire un geste, et l’iPhone vous dira désormais si vos écouteurs sont des faux.

Vos AirPods sont-ils réels ?

Nous ne le disons pas, Apple lui-même le dit. Si vous avez acheté vos AirPods en dehors de l’Apple Store ou si vous n’êtes pas allé chez un détaillant de confiance, il y a une petite chance que ces AirPods que vous utilisez depuis des mois soient faux. Depuis longtemps, de nombreux faux AirPod sont vendus sur eBay, AliExpress et d’autres plateformes en ligne. Cependant, les répliques sont si parfaites que même l’iPhone dans votre poche le considère comme un accessoire original.

Si vous avez acheté vos écouteurs AirPods dans un store de qualité douteuse, ou s’ils vous ont été offerts en cadeau, vous venez peut-être d’avoir un frisson dans votre corps.

Ai-je eu un faux?

Jusqu’à présent, certaines répliques chinoises étaient littéralement impossibles à distinguer d’un modèle officiel. Non seulement visuellement, mais aussi en termes de qualité auditive.

Ces appareils ont été vendus dans le monde entier dans des boîtes identiques aux consommateurs originaux, trompeurs, car ils ont été commercialisés comme des modèles authentiques. À tel point que, après enquête, certains utilisateurs et plates-formes d’assistance aux consommateurs en sont venus à détecter que les numéros de série qui apparaissent sur les boîtes et dans le firmware de ces modèles sont réels. Les choses vont changer avec iOS 16, car le système a reçu une série d’implémentations pour détecter rapidement si nous utilisons un faux.

iOS 16 vous dira si vos AirPods sont faux

Apple a pris des mesures à ce sujet. Avec le nouvel iOS 16, le système d’exploitation informera l’utilisateur s’il détecte que les écouteurs qui ont été tentés de se connecter via Bluetooth ne sont pas d’origine.

Les utilisateurs qui ont de faux AirPod sortent déjà de la caverne de Platon. Lorsque vous essayez de les coupler normalement avec l’iPhone, le téléphone affiche une fenêtre contextuelle avec le message « Impossible de vérifier les AirPods ».

Je viens de mettre à jour iOS 16 et apparemment mes AirPods sont faux ?? J’ai aussi les mfers depuis un moment 😭 15 septembre 2022 • 20 h 20

Mon iPhone indique que les AirPods ne peuvent pas être vérifiés. Puis-je continuer à les utiliser ?

Nous sommes arrivés au moment le plus dur de toute cette histoire. Vous étiez très satisfait de vos AirPods. Après la mise à jour, le mobile vous a donné ce message d’erreur. Tu as googlé, tu es arrivé ici, et en ce moment tu paniques. Pouvez-vous toujours utiliser vos AirPods avec l’iPhone même s’ils sont faux ?

Vous avez raison. Apple va vous permettre de continuer à utiliser les AirPods, car au fond, vous serez très probablement également victime de ce type d’arnaque. Pour contourner le verrouillage, il suffit de connecter le casque depuis le menu Bluetooth. La fenêtre contextuelle AirPods ne sera plus disponible pour les écouteurs non originaux.