Les modèles d’iPhone 15 Pro recevront une puce A17, tandis que d’autres modèles obtiendront une puce plus ancienne – Nikkei

Les modèles d’iPhone 15 Pro seront à nouveau les seuls à recevoir la dernière puce d’Apple l’année prochaine, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui.

Cela refléterait l’approche utilisée par la société pour l’iPhone 14, les modèles Pro obtenant une nouvelle puce A16 tandis que les modèles standard et Plus ont la puce A15 de l’année dernière …

Arrière plan

Cette année, c’était la première fois qu’Apple utilisait le processeur comme point de différenciation entre les modèles d’iPhone standard et Pro.

L’iPhone 14 Pro et le Pro Max ont la dernière puce A16, tandis que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont alimentés par l’A15 – bien qu’ils obtiennent la variante à 6 cœurs de l’iPhone 13 Pro.

Apple n’a pas directement comparé les puces A16 et A15, mais a plutôt comparé l’A16 aux processeurs utilisés dans les téléphones Android. Apple a déclaré que l’A6 est « jusqu’à 40% plus rapide que la concurrence ».

Nous avons cependant vu des benchmarks illustrant la différence de performances entre les puces. Geekbench, qui se concentre sur la puissance brute, a montré des différences modestes.

Selon les scores de Geekbench 5, l’iPhone 14 Pro a un score monocœur de 1 879, tandis qu’il a un score multicœur de 4 664. Par rapport au test de référence de l’iPhone 13 Pro, le prédécesseur de l’iPhone 14 Pro a un score monocœur de 1 797 et un score multicœur de 4 659. Avec ce test, nous savons que la puce A16 Bionic est 10 % plus rapide en un seul cœur par rapport à son modèle précédent, alors qu’il n’y a pratiquement aucune différence avec la partie multicœur.

Les benchmarks AnTuTu, qui visent à mieux reproduire les exigences réelles imposées au processeur, ont indiqué des différences plus importantes.

AnTuTu indique que, par rapport à l’iPhone 13 Pro, les scores de l’iPhone 14 Pro ont été améliorés de 18,8 %. Les performances du CPU ont augmenté de 17% et les performances du GPU ont augmenté de 28%. Selon la société, cette amélioration des performances du GPU est l’une des meilleures de ces dernières années sur n’importe quel téléphone.

Certains pensent qu’Apple va encore creuser l’écart entre les modèles standard et Pro dans les années à venir.

Les modèles d’iPhone 15 Pro recevront une puce A17

Nikkei Asie rapporte que la puce A17 de l’année prochaine sera également limitée aux modèles Pro.

Selon trois personnes proches du dossier […] l’A17 sera utilisé dans l’entrée premium de la gamme iPhone dont la sortie est prévue en 2023.

Le document indique que l’A17 sera basé sur le processus 3 nm de deuxième génération de TSMC.

Le processeur mobile A17 actuellement en cours de développement sera produit en série à l’aide de la technologie de fabrication de puces N3E de TSMC, qui devrait être disponible au cours du second semestre de l’année prochaine.

Certains Mac auront également des puces de la série M, qui tirent parti du processus plus petit de 3 nm, indique le rapport.

Différenciation des modèles basée sur les puces

La décision d’Apple reflète efficacement celle utilisée dans les Mac – où vous payez plus pour des processeurs plus puissants. La différence ici est que la vitesse du processeur fait beaucoup moins de différence pour l’expérience utilisateur, sauf dans les tâches à forte demande comme les jeux.

Vu sous l’angle opposé, on peut dire que ceux qui achètent le modèle standard ou Plus ne manquent pas grand-chose.

Mais une stratégie d’élargissement de l’écart entre les modèles a du sens du point de vue d’Apple, surtout maintenant que le modèle Plus indique que ceux qui veulent un écran plus grand n’ont plus à opter pour le modèle le plus cher. Donner aux modèles Pro des fonctionnalités plus avancées stimulera la demande de certains segments du marché, sans donner aux acheteurs du marché de masse l’impression qu’ils manquent.

L’objectif, comme toujours, sera d’augmenter le prix de vente moyen (ASP) en augmentant la demande de modèles Pro.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :