Comment mettre à niveau la RAM de votre ordinateur portable

Si vous envisagez d’améliorer les performances de votre ordinateur portable, il existe quelques moyens garantis d’y parvenir sans avoir à être un assistant informatique. Remplacer un ancien lecteur mécanique par un SSD plus rapide est une mise à niveau indispensable.

Nous avons vu d’innombrables ordinateurs portables plus anciens avec des batteries non amovibles qui ralentissent (ralentissent) lorsqu’ils sont sur batterie, car la batterie ne tient plus une charge décente, bien que cela soit un peu plus compliqué et vous obligera à démonter l’ensemble de l’unité.

Mais avant d’examiner cela, une option conviviale pour accélérer votre système consiste à mettre à niveau votre RAM. Ce tutoriel se concentrera sur la façon de mettre à niveau la quantité de RAM de votre ordinateur portable, et la meilleure partie est que le processus n’est pas aussi technique que la personne moyenne peut le penser.

À ce stade, la question évidente à vous poser est de savoir si vous avez vraiment besoin de plus de RAM (mémoire système). En règle générale, sur un ordinateur Windows/Mac, tout ce qui est inférieur à 8 Go n’est pas suffisant et la mise à niveau entraînera une amélioration des performances. 8 Go suffisent pour la plupart des tâches essentielles, mais l’ajout de RAM pourrait apporter un bon saut pour le multitâche, et 16 Go sont confortables pour l’informatique générale. Si vous avez besoin de plus de mémoire que cela, vous n’avez probablement pas besoin de lire un guide pratique et vous connaissez déjà votre travail.

Trouvez votre type de RAM et les chemins de mise à niveau possibles

Pour savoir combien de RAM vous utilisez actuellement, consultez le Gestionnaire des tâches de Windows, qui signalera l’utilisation de la RAM lors de l’exécution des programmes que vous utilisez généralement tous les jours. Cela vous donnera une bonne indication si la RAM est un bottleneck (goulot d’étranglement) des performances.

Maintenant, assurons-nous que votre ordinateur portable prend en charge les mises à niveau de RAM, car certains ordinateurs portables sont livrés avec la RAM soudée sur la carte mère et ne peuvent pas être mis à niveau.

Vérifiez combien d’emplacements d’extension RAM sont disponibles sur votre ordinateur portable et combien sont libres. Le Gestionnaire des tâches de Windows affichera ces informations dans l’onglet Mémoire, ou vous pouvez également utiliser une application comme Speccy qui répertoriera en détail tout votre hardware.

Avec ces informations à portée de main, vous pouvez déterminer le meilleur chemin de mise à niveau de la RAM, que vous ayez simplement besoin d’ajouter plus de RAM ou de remplacer vos modules actuels.

Vous pouvez trouver les caractéristiques exactes de la RAM pour votre ordinateur portable sur la page produit du fabricant, mais à ce stade, nous aimons généralement prendre un raccourci et utiliser simplement l’assistant de Crucial (utilisez le sélecteur de mise à niveau en 3 étapes), qui vous aidera à trouver la marque de votre ordinateur portable. , modélisez et identifiez le type exact de mémoire vers lequel vous pouvez effectuer la mise à niveau.

Il est également important de prendre en compte la configuration de la RAM. La plupart des ordinateurs portables prennent en charge la mémoire double canal, ce qui augmente le débit et les performances de la mémoire, mais cela nécessitera que les modules de RAM installés fonctionnent à la même vitesse et au même moment.

La plupart des processeurs modernes peuvent tirer parti d’une RAM plus rapide, mais les mesures de réduction des coûts empêchent les fabricants d’ordinateurs portables d’installer les modules de RAM les plus rapides. L’utilisation d’un outil comme CPU-Z peut vous donner les informations dont vous avez besoin sur la vitesse de vos modules de RAM actuels, qui pourraient bénéficier d’une mise à niveau.

Mise à niveau de la RAM étape par étape

Maintenant que vous savez que vous êtes prêt pour une mise à niveau de la RAM, allons-y, étape par étape…

Comme auparavant, visitez la page du fabricant de votre modèle d’ordinateur portable (ou utilisez le site Web de Crucial) et confirmez la RAM dont vous avez besoin.

Une fois que vous connaissez la RAM dont vous avez besoin (capacité, caractéristiques et nombre de modules), achetez-les auprès de n’importe quel site de ventes de votre choix : Amazon, Newegg ou Crucial eux-mêmes.

Avec votre nouvelle RAM à portée de main, trouvez les baies d’extension sur votre ordinateur portable. De nombreux ordinateurs portables modernes qui offrent des mises à niveau de RAM offrent un accès physique facile et n’ont généralement besoin que d’un tournevis pour accéder aux emplacements. Retournez l’ordinateur portable et faites attention au marqueur RAM, qui indique où se trouve votre RAM.

Poussez les sangles qui maintiennent la RAM en place sur le côté pour décrocher le module de RAM, puis retirez la RAM de son support.

Insérez votre nouveau module RAM dans le socket tout en faisant attention au trou d’alignement.

Une fois que la RAM est dans la fente, appuyez sur le bord extérieur pour verrouiller la RAM dans les sangles et vous êtes prêt à partir.

Vérifiez que la RAM est bien insérée dans le socket et qu’aucune vis ou autre objet n’est laissé dans la baie de lecteur. Remettez le capot de l’ordinateur portable en place et il est temps de démarrer.

Passons maintenant à la meilleure partie. Si tout s’est bien passé, votre ordinateur portable devrait démarrer comme d’habitude et peut-être même un peu plus vite. Vous pouvez confirmer que votre mise à niveau a réussi en vérifiant la quantité de RAM signalée par votre système en consultant les propriétés du système ou le Gestionnaire des tâches.

Au cas où les choses ne se passeraient pas bien la première fois, ne paniquez pas. Maintenez simplement le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que le système s’éteigne.

Si votre ordinateur portable ne démarre pas ou si vous entendez un bip lorsque vous allumez votre ordinateur portable, il est possible que la nouvelle RAM ne soit pas insérée correctement dans la fente. Retirez le module RAM et réinsérez-le à nouveau et voyez s’il fonctionne. Sinon, essayez d’utiliser une autre clé RAM ou, mieux encore, essayez votre ancienne clé RAM pour vous assurer que votre nouvelle RAM n’est pas défectueuse.

Espérons que votre mise à niveau de RAM a réussi et que vous commencerez à remarquer une amélioration saine des performances et une exécution plus rapide des applications après le changement.