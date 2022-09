Like a Dragon : Ishin est très sérieux comme un remake : nouveaux personnages, histoire renouvelée, date…

Like a Dragon: Ishin a été l’un des noms du RGG Summit 2022 qui s’est tenu ce mercredi 14 septembre. Après une brève bande-annonce qui nous a permis de découvrir son nouveau muscle graphique, nous apprenons de nouveaux détails intéressants sur l’un des spin-offs de la saga Yakuza qui n’avait pas encore atteint l’Occident. Elle a déjà confirmé sa date : le 21 février 2022.

Des personnages de Yakuza 0, Yakuza 6 : The Song of Life et Yakuza : Like a Dragon apparaissent dans la scène, donc tout indique que l’histoire de Sakamoto et ses relations avec les autres seront élargies. « Les personnages des nouveaux épisodes sont ajoutés pour se connecter dans une nouvelle histoire », explique Masayoshi Yokoyama, producteur exécutif de l’équipe. Riki Takeuchi (Takeda Kanryusai) et Hitoshi Ozawa (Ito Kashitaro) retournent travailler sur la saga.

Que savons-nous de Like a Dragon : Ishin ?

L’un des changements les plus importants du remake vient de la main du changement de moteur. Le studio Ryu Ga Gotoku refuse d’utiliser ses propres systèmes pour faire le saut vers l’Unreal Engine 4. David Hinds, responsable de la communication mondiale pour Sega of America, assure dans une entrée sur le blog PlayStation que ce changement « a débloqué de nouvelles textures et d’autres graphismes ». des détails qui feront de l’histoire captivante d’Ishin l’une des aventures les plus cinématographiques de tous les temps » du studio.

Like a Dragon: Ishin marque le retour de l’une des rares livraisons qui restaient encore exclusivement destinées au territoire asiatique. Ce spin-off apporte des visages familiers des cinq épisodes principaux à l’année 1867. Le combat de bagarreur emblématique de la saga étend ses ressources grâce à l’utilisation de katanas et de revolvers, créant un système beaucoup plus agile et varié que d’habitude.

Bien que dans la bande-annonce on voit Kiryu vêtu des costumes de l’époque, c’est un personnage différent. Il incarnera Sakamoto Ryuma, un personnage historique en réalité qui a joué un rôle clé dans la réforme du Japon au cours du 19e siècle.

Le remake devrait arriver le 21 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Windows).

Source : Sommet RGG 2022