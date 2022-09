Mise à jour Apple Seeds iOS 15.7 au public

Aujourd’hui, Apple a publié deux mises à jour iOS ; iOS 16 et iOS 15.7. iOS 16 est une mise à niveau iOS majeure disponible pour les iPhones éligibles ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités. Alors que iOS 15.7 est une mise à niveau mineure de la précédente mise à jour iOS 15.6.1 et ne contient que des modifications mineures. Découvrons-en plus sur la nouvelle mise à jour iOS 15.7.

La semaine dernière, la version candidate d’iOS 15.7 a été publiée aux côtés d’iOS 16 RC. C’était surprenant car Apple n’avait publié aucune version bêta pour iOS 15.7 avant RC. Parallèlement à la mise à jour iOS 15.7, Apple a également publié iPadOS 15.7, iOS 16, watchOS 9, tvOS 16, macOS Big Sur 11.7 et macOS Monterey 12.6.

iOS 15.7 est livré avec un numéro de build 19H12. Ce numéro de build est également le même pour iPadOS 15.7. La taille de la mise à jour varie en fonction de la version d’où vous venez. Dans tous les cas, il est recommandé d’utiliser le WiFi pour mettre à jour l’iPhone.

Il s’agit d’une mise à jour mineure et la page de mise à jour indique uniquement qu’elle inclut des mises à jour de sécurité importantes et qu’elle est recommandée pour tous les utilisateurs. La page de mise à jour d’Apple ne couvre pas grand-chose, mais elle contient toujours des mises à jour, y compris de petites modifications. Vous pouvez donc vous attendre à quelques changements dans la mise à jour iOS 15.7.

Maintenant, comme vous le savez, iOS 16 et iOS 15.7 sont sortis en même temps, la plupart des utilisateurs d’iPhone choisiront iOS 16. iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s et iPhone 6s ne sont pas éligibles pour iOS 16, donc si vous en possédez un sur ces cinq iPhones, vous n’avez qu’une seule mise à jour, à savoir iOS 15.7.

Les utilisateurs de nouveaux iPhones ont également le choix de choisir entre iOS 15.7 et iOS 16. Si vous avez des iPhones éligibles, vous pouvez mettre à jour vers la nouvelle version iOS à partir de Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Une fois que vous voyez la mise à jour, vous pouvez appuyer sur le bouton Télécharger et installer pour obtenir la mise à jour iOS 15.7.

Avant de mettre à jour votre iPhone ou iPad, assurez-vous de le charger à 50 % et de faire une sauvegarde.

