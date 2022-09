Métriques d’exécution Apple Watch : comment utiliser les nouvelles fonctionnalités d’entraînement dans watchOS 9

Une large gamme de nouvelles fonctionnalités de course utiles est fournie avec watchOS 9. Des zones de fréquence cardiaque et de la longueur de la foulée, du temps de contact au sol à l’oscillation verticale, et de nouvelles fonctionnalités telles que la course fantôme votre record personnel et la création d’entraînements personnalisés, voici un aperçu pratique du nouvelles métriques d’exécution d’Apple Watch dans watchOS 9.

Que vous soyez déjà un coureur passionné, que vous commenciez tout juste ou que vous souhaitiez faire des progrès délibérés, watchOS 9 offre les métriques de course Apple Watch les plus robustes à ce jour.

Devenir plus efficace avec votre forme ou plus intentionnel avec les zones de fréquence cardiaque, obtenir une motivation supplémentaire avec une fonction de course fantôme ou rester sur la bonne voie avec un nouveau stimulateur et des alertes sont tous possibles avec watchOS 9.

Métriques de cycle Apple Watch : pratique avec les nouvelles fonctionnalités de watchOS 9

Métriques d’exécution Apple Watch : quoi de neuf dans watchOS 9

Voici les 9 nouvelles principales métriques et fonctionnalités d’exécution d’Apple Watch :

Zones de fréquence cardiaque Longueur de foulée Temps de contact avec le sol Oscillation verticale Puissance moyenne Course contre le meilleur ou le dernier run Pacer avec des mesures et des alertes à l’écran Créez des entraînements de course personnalisés avec des segments « travail » et « récupération » Type d’entraînement multisport qui bascule automatiquement entre la course, le vélo et la natation pour les triathlètes

Voici un aperçu des nouvelles métriques d’exécution d’Apple Watch en action :

Zones de fréquence cardiaque

Après avoir commencé un entraînement de course à pied dans watchOS 9, le premier écran par défaut affichera le temps écoulé, la fréquence cardiaque actuelle, le kilomètre parcouru, le rythme moyen et la distance.

Vous pouvez balayer de bas en haut ou utiliser la couronne numérique pour accéder aux nouveaux écrans de métriques en cours d’exécution. Le second est les zones de fréquence cardiaque.

Apple Watch crée automatiquement vos 5 zones de fréquence cardiaque en fonction de la méthode Heart Rate Reserve. Et les valeurs maximales et au repos sont mises à jour automatiquement le premier jour de chaque mois.

Mais vous pouvez saisir manuellement les zones de fréquence cardiaque en vous rendant dans Paramètres > Entraînement > Zones de fréquence cardiaque sur votre Apple Watch ou sur iPhone dans l’application Apple Watch > Entraînement > Zones de fréquence cardiaque.

Il y a trois autres écrans que vous pouvez faire défiler verticalement : Split, Elevation et Exercise Rings.

Après votre course, vous pouvez voir une répartition plus détaillée du temps estimé que vous avez passé dans chaque zone de fréquence cardiaque sur l’application iPhone Fitness. Choisissez l’entraînement dans l’onglet Résumé et appuyez sur Voir plus de détails à côté de Fréquence cardiaque.

Longueur de foulée, temps de contact avec le sol, oscillation verticale et puissance moyenne

La première fois que vous effectuez une course avec votre Apple Watch sur watchOS 9, la longueur de la foulée, le temps de contact avec le sol, l’oscillation verticale et la puissance moyenne seront mesurés mais peuvent ne pas s’afficher sur l’écran principal de l’application d’entraînement pendant la course.

Après avoir appuyé sur la course enregistrée dans l’onglet Résumé de l’application iPhone Fitness, appuyez sur Montre plus à côté de Détails de l’entraînement.

Tout en bas, vous pouvez également choisir de réorganiser les métriques.

Métriques de course Apple Watch : Course contre la dernière ou la meilleure course, Pacer, Entraînements personnalisés

À partir de l’application Workout sur Apple Watch, si vous appuyez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit d’une séance d’entraînement, vous obtiendrez plus d’options. Ceux-ci incluront des suggestions telles que la course de votre dernière ou de votre meilleure course.

Vous pouvez également choisir de trier les différents types d’entraînements de course par suggéré, basé sur un objectif, personnalisé ou itinéraire.

Et si vous ne souhaitez pas utiliser les entraînements disponibles en fonction des objectifs, des itinéraires ou du rythme, vous pouvez en créer un entièrement personnalisé :

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus avec toutes les nouvelles métriques d’exécution d’Apple Watch dans watchOS 9 ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

