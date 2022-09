Comment changer la police de l’horloge sur l’écran de verrouillage iOS 16

iOS 16 apporte toute une série de modifications à l’écran de verrouillage de l’iPhone. Il existe tout un tas de nouveaux fonds d’écran dynamiques parmi lesquels choisir, et vous pouvez personnaliser davantage avec vos propres widgets d’application. Une autre chose que vous remarquerez peut-être lors de la mise à jour vers iOS 16 est que la police heure/horloge a changé pour devenir un nouveau style plus épais, par rapport à la police d’horloge mince iOS 15. Voici comment la modifier.

L’écran de verrouillage iOS 16 offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Vous pouvez choisir des fonds d’écran météo animés, des mélanges d’albums photo et bien plus encore. Mais un simple changement est que la police de l’écran de verrouillage est désormais également personnalisable.

Par défaut, iOS 16 utilise un nouveau poids de police plus épais pour l’heure et la date. Si vous vous êtes habitué à l’apparence de votre iPhone et que vous souhaitez le changer, la bonne nouvelle est que vous le pouvez. En fait, il y a maintenant huit choix de polices parmi lesquels choisir. Vous pouvez même changer la couleur de la police.

Comment changer la police de l’écran de verrouillage de l’iPhone

Après la mise à jour vers iOS 16, appuyez longuement sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. Cela ouvre la nouvelle galerie d’écran de verrouillage. Si vous modifiez un ancien fond d’écran Apple par défaut, vous devrez en créer un nouveau. Sinon, appuyez sur Personnaliser en bas de l’écran pour modifier le fond d’écran actuel. Appuyez sur le texte de l’heure de l’horloge. Cela ouvrira un nouveau panneau Police et couleur. Appuyez sur l’un des choix de polices alternatives dans le panneau. L’ancienne police mince iOS 15 est la deuxième option de la grille. Appuyez sur le ‘x’ pour fermer le panneau après avoir choisi une nouvelle police. Appuyez sur le bouton « Terminé » en haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications. Appuyez sur « Définir comme paire de fonds d’écran » pour confirmer.

Si vous avez sélectionné la deuxième option de police comme indiqué ci-dessus, votre écran de verrouillage utilisera désormais l’ancienne police iOS 15. Si vous voulez être plus aventureux, vous pouvez sélectionner l’une des autres nouvelles polices. La liste complète des polices disponibles sur l’écran de verrouillage iOS 16 est la suivante : Gras, Léger, Arrondi, Stencil, Serif, Serif Heavy, Slab et Rails. Gras est la nouvelle valeur par défaut d’iOS 16 ; La lumière correspond à la police iOS 15.

Vous pouvez également modifier la couleur du texte de l’heure en ouvrant ce même panneau Police et couleur et en choisissant une couleur dans la palette en bas du panneau. Après avoir appuyé sur une couleur, vous pouvez faire glisser le curseur révélé pour ajuster davantage la nuance de la couleur.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :