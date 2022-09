Motorola Edge 20 Fusion reçoit la mise à jour Android 12

Motorola a commencé à déployer la mise à jour Android 12 pour Motorola Edge 20 Fusion. La mise à jour sort cinq mois après la sortie des Edge 20 et Edge 20 Pro. La société prend trop de temps pour publier la grande mise à niveau de l’Edge 20 Fusion, mais mieux vaut tard que jamais. La nouvelle mise à jour se déroule avec un tas de nouvelles fonctionnalités et de changements, voici tous les détails sur la mise à jour Motorola Edge 20 Fusion Android 12.

La nouvelle mise à jour logicielle porte le numéro de version S2RK32.92-11-21 et mesure environ 1,54 Go de taille de téléchargement. Il s’agit de la première mise à jour majeure du système d’exploitation pour l’Edge 20 Fusion, le téléphone a été lancé en août 2021 avec Android 11.

Au moment d’écrire ces lignes, la mise à jour est en phase de roulement, certains heureux propriétaires avaient déjà reçu la nouvelle mise à jour, voici une capture d’écran d’un utilisateur de Twitter (@Ssourav_). Dans un série de tweetsil mentionne que la nouvelle mise à jour corrige le problème de teint de la peau de la caméra frontale, ajoute une fonctionnalité de luminosité supplémentaire et améliore l’expérience globale sur le système d’exploitation.

Outre ces fonctionnalités, Android 12 basé sur My UX de Motorola est livré avec des fonctionnalités telles que Material You, un panneau de notification mis à jour, de nouveaux widgets et un ensemble de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. En dehors de cela, la mise à jour comprend une multitude d’options de personnalisation telles que le style de police, la taille, les couleurs, les formes d’icônes, les mises en page, les fonds d’écran, etc. dans le menu de l’écran d’accueil.

Mise à jour Motorola Edge 20 Fusion Android 12

Si vous possédez le Moto Edge 20 Fusion et que vous attendez le nouveau logiciel, vous pouvez facilement mettre à niveau votre téléphone vers la nouvelle version. Vous pouvez vous diriger vers Paramètres> Système> Avancé> Mises à jour du système et vérifier les nouvelles mises à jour.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou la mettre à jour manuellement. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

Si vous avez des questions, assurez-vous de laisser un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Plus d’articles connexes: