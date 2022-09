Motorola Edge 30 Ultra : attendez une minute, c’est le prix absolu !

C’était vendredi, le nouvel iPhone 14 Pro était mis en vente et devrait coûter au moins 1 300 euros. Puis vint le message de Motorola : Le nouveau Edge 30 Ultra est livré avec un Snapdragon 8+ Gen 1, 256 Go de stockage, 12 Go de RAM, un ensemble triple caméra avec zoom 2x, appareil photo 200 mégapixels, 125 watts -Système de charge rapide, Vidéo 8K ou 4K avec HDR 10+ – pour seulement 900 euros. Motorola défiait-il la gravité ici, ou que se passait-il ici ? Nous voulions regarder cela de plus près.

Motorola Edge 30 Ultra : Spécifications

Motorola Edge 30 Ultra Affichage : écran pOLED de 6,67 pouces avec 144 Hz, résolution : 2400 x 1080 px (Full HD), 394 ppi, 1,07 milliard de couleurs Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) Octa-Core : 1 × Cortex-X2 à 3,2 GHz + 3 × Cortex-A710 à 2,75 GHz + 4 × Cortex-A510 à 2,0 GHz 256 Go de ROM

12 Go de RAM

Pas d’extension de mémoire triple caméra avec

Grand angle 200 MP (f/1.9)

Ultra grand angle 50 MP avec f/2.2 et fonction macro

Téléobjectif 12 MP avec zoom 2x f/1.6 Vidéo jusqu’à 8K à 30 ips ou 4K HDR10+ à 30 ips Caméra frontale 60 MP, f/2.2, vidéo 4K 5G, Wi-Fi 6E (2,4 et 5 GHz), Bluetooth 5.2/BLE, USB Type-C 3.1 Gen 1, IP52, NFC, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo Reconnaissance faciale, capteur d’empreintes digitales à l’écran Câble de charge et prise de charge rapide inclus, boîtier transparent Batterie avec 4 610 mAh et 125 W SuperCharge (50 W sans fil), charge inversée 10 W Système d’exploitation : Android 12 avec My UX Dimensions : 161,76 x 73,5 x 8,39 mm, 199 grammes Prix ​​: 899 euros

Motorola Edge 30 Ultra : L’appareil photo

200 mégapixels dans l’appareil photo principal est en fait la valeur maximale actuelle dans un smartphone, mais comme on le sait, plus de mégapixels n’est pas automatiquement meilleur. Cela réduit la taille des pixels à 0,64 µm ; Cependant, Motorola combine 4 pixels pour 1 avec une taille de 2,64 µm dans le pixel binning habituel. Pour cela, le constructeur installe un très gros capteur 1/1,22 pouce. Le système est pris en charge par la stabilisation optique de l’image (OIS).

Le module de caméra dépasse un peu – mais dans quel smartphone ne le fait-il pas ?

Motorola s’est récemment passé d’un objectif zoom dans ses propres produits phares Edge – mais pas maintenant dans l’Edge 30 Ultra. Ici, le deuxième appareil photo a au moins un zoom 2x sans perte avec 12 mégapixels, une ouverture lumineuse f/1,6 et une taille de pixel de 1,22 µm. Le troisième appareil photo a un format ultra grand angle de 50 MP et une option macro.

Tous les smartphones ne proposent pas non plus de vidéo 8K. L’Edge 30 Ultra gère cela avec 30 ips. La fonction 4K avec HDR10+ à 30 ips devrait de toute façon être beaucoup plus excitante pour les vidéastes. Pendant ce temps, le ralenti monte jusqu’à 960 ips en résolution Full HD.

L’Edge 30 Ultra en blanc

La caméra frontale a également une très haute résolution de 60 mégapixels. Ici aussi, Motorola utilise la technologie quad-pixel pour connecter de petits pixels de 0,61 µm à 1,22 µm. La vidéo 4K jusqu’à 30 ips est possible.

Vitesse : Motorola n’est pas en reste

Motorola installe la puce Qualcomm actuellement la plus rapide, le Snapdragon 8+ Gen 1, ainsi que le stockage UFS 3.1 et la RAM LPDDR5. En Allemagne, le constructeur ne propose qu’une configuration mémoire bien équipée : 256 Go avec 12 Go de RAM. En matière de vitesse, le dernier WiFi 6E ne devrait pas faire de mal. USB 3.1 (Type-C) et Bluetooth 5.2 non plus, bien sûr.

Le nom dit tout : un écran de bord dans le Motorola Edge 30 Ultra

L’affichage? À ne pas négliger non plus : Un écran pOLED de 6,67 pouces avec jusqu’à 144 Hz – qui convient bien aux jeux en ligne conçus pour cela. L’écran couvre complètement l’espace colorimétrique DCI-P3. Le constructeur laisse la résolution à FHD+ (2400×1080 pixels) et donc 394 ppp. La luminosité maximale est de 1 250 nits – ce n’est pas une valeur maximale, mais vous devriez toujours pouvoir bien voir quelque chose même en plein soleil.

Il existe également deux haut-parleurs stéréo avec réglage Dolby Atmos, un capteur d’empreintes digitales intégré et une reconnaissance faciale.

L’Edge 30 Ultra en noir

Et puis il y a le mode de charge rapide avec 125 watts filaire ou 50 watts sans fil. Malheureusement, Motorola ne révèle pas le temps qu’il faut pour recharger complètement la batterie de 4 610 mAh, qui est parfaitement proportionnée. Au moins avec la version câble, cela devrait se produire en moins d’une demi-heure.

Edge 30 Ultra : quid des mises à jour ?

Alors, y a-t-il quelque chose à critiquer ? Eh bien, nous trouvons toujours quelques petites choses. Le système d’exploitation est toujours Android 12. C’est bien en principe ; Google est généralement le premier à lancer une nouvelle version d’Android en octobre avec ses propres téléphones pixel. Mais Motorola n’a pas encore communiqué si et quand il devrait y avoir une mise à jour d’Android 13 et combien d’années les utilisateurs peuvent s’attendre à des mises à jour.

Image promotionnelle pour le nouvel Edge

Ensuite, le boîtier n’est pas complètement protégé contre la poussière ou l’immersion permanente, mais uniquement contre les projections d’eau selon IP52. Le fait que le boîtier ne soit durci qu’avec du Gorilla Glass 5 (7 Victus serait le plus récent) devrait quant à lui être moins important. Un étui en silicone est inclus dans la livraison et un film d’affichage est appliqué.

La variante disponible en Allemagne est une version double SIM. Une extension de mémoire n’est pas prévue. C’est formidable que le chargeur TurboPower 125W soit inclus dans la livraison – à la fin, vous en avez besoin après tout. L’appareil est également prêt pour – vous pouvez donc le connecter à des moniteurs ou à des téléviseurs, puis l’utiliser comme hub de jeu, diaporama ou même un PC avec des possibilités simples.

Conclusion

Dans l’agitation des grands flagships, on est souvent un peu perdu qu’il existe d’autres smartphones haut de gamme bien moins chers. Un Apple iPhone 14 Pro avec 256 Go de mémoire coûte 1 429 euros – le Motorola Edge 30 Ultra à plus de 500 euros de moins n’a pas besoin de se cacher du grand nom, du moins en termes d’équipement.

Bien sûr, Motorola voulait principalement concurrencer le OnePlus 10 Pro, tout aussi cher. Cependant, des tests vont maintenant révéler si l’Edge 30 Ultra n’est même pas adapté à des exigences beaucoup plus élevées. Nous aimerions vraiment examiner cela de plus près pour vous !