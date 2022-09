Nous célébrons deux fois l’anniversaire d’Atari

Pour ceux d’entre nous qui aiment les jeux vidéo, 2022 est particulièrement important. Le 27 juin, Atari, l’entreprise sur laquelle l’industrie s’est construite, a fêté ses 50 ans. Mais c’est qu’aujourd’hui, 11 septembre, la console VCS, l’Atari 2600, fête ses 45 ans. Double célébration pour marquer en cartes d’or le début de tout, et la bonne santé du jeu vidéo au XXIe siècle.

Bien qu’on ait des précédents dans OXO (1952), Tennis for Two (1956), Spacewar (1962) ou le jeu qui s’en inspire, Computer Space (1971) de Nolan Bhusnell lui-même, il faudra attendre l’arrivée de Pong sur le marché en 1972 une industrie commence à se former et à se développer. Atari, une société fondée par Bhusnell et Ted Dabney, avec son jeu d’arcade à succès à son actif, est donc un bon point de départ pour établir l’année zéro du média interactif tel que nous le connaissons aujourd’hui.

De son côté, en matière de consoles à cartouches de jeux interchangeables, bien que la première tentative soit venue de la main de Ralph Baer avec Magnavox Odyssey (qui nous a permis de profiter du jeu qui a inspiré Pong), le marché domestique n’a décollé qu’à l’arrivée de l’Atari 2600 le 11 septembre 1977. Très limité au niveau matériel même pour l’époque, d’authentiques classiques entre originaux et adaptations pour arcades passaient par ses circuits. Si Steve Jobs avait été en charge de la programmation pour arcade de cette idée géniale de Bhusnell qu’était Breakout, dans le VCS nous avions, entre autres, une poignée de merveilles créées par Whitedead, Crane, Miller et Kaplan, les Fantastic Four qu’ils fonderait en parallèle durant ces années Activision.

Des compilations à découvrir dès aujourd’hui dans le catalogue Atari

Atari Flashback Classics est sur le marché depuis longtemps, une magnifique compilation de 150 titres Atari, à la fois arcade et les différentes itérations de leurs consoles de salon. Au départ accessible dans divers packages, sur Switch par exemple nous avons pu nous le procurer en un seul bloc. Il y a des jeux dans cette compilation qu’aujourd’hui nous ne supporterons que quelques secondes, laissant leur présence pour un pur plaisir historique, mais il est incroyable de voir comment il y a une bonne poignée de titres qui tiennent encore aujourd’hui. C’est le cas du même Breakout, Centipede, Missile Command ou Tempest (dans sa version récréative, bien au-dessus de celle domestique, également incluse dans la collection).

La compilation comprend un manuel numérique pour chaque jeu, et nous trouvons des surprises incroyables telles que l’inclusion des bandes dessinées en couleur de 50 pages (avec des noms propres tels que Roy Thomas, George Pérez et Dick Giordano) qui accompagnaient les trois jeux de Earthworld . Il nous manque, il faut le dire, des documents d’archives qui rendent justice à l’énorme importance d’Atari dans l’histoire des jeux vidéo, quelque chose qui semble avoir été résolu dans la surprenante compilation qui est sur le point d’arriver à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire : Atari 50 La célébration d’anniversaire. Nous vous laissons avec la remorque. Faites attention aux ajouts commentés et à la surprenante liste de jeux inclus.

Pour clôturer cette section, on ne peut manquer de mentionner la mini réplique de la borne d’arcade Pong, ou encore le mini Atari Flashback, réplique de la console VCS, des manettes sans fil et plus de 100 jeux à l’intérieur. La version fidèle de VCS à assembler que Lego a mise en vente pour célébrer le 45e anniversaire de la console légendaire est également un délice. Toutes ces propositions, des bijoux pour les fans invétérés de la marque en particulier et des jeux vidéo en général.

Livres où trouver le logo Atari

Étant un pilier d’où l’industrie du jeu vidéo est née, grandit et se développe, nous pouvons lire sur Atari dans n’importe quel livre encyclopédique axé sur le média interactif. A notre connaissance, trois des plus importants seraient High Score ! (2002, Rusel deMaría et Johnny I. Wilson), bien qu’il soit aujourd’hui difficile à trouver ; La grande histoire des jeux vidéo (bien que sa publication originale date de 2001, elle n’est arrivée en France qu’en 2016) et Replay (2018).

Déjà comme livres spécifiques nous avons l’incontournable The Art of Atari (2017, Tim Lapetino). Grand format, couverture rigide et en couleur, il s’agit de la première compilation des merveilleuses couvertures réalisées pour quatre décennies de jeux, dans certains cas données pour l’occasion par des collections privées et des musées. Il ne s’arrête pas là, il plonge également page après page dans l’histoire de l’entreprise fondée par Nolan Bushnell.

The History of Atari: Video Computer System (2018, José Manuel Fernández « Spidey »), une contribution nationale qui comprend des déclarations exclusives de Bushnell, vacille dans sa partie historique concise, mais brille dans la compilation de publicités de l’époque et, attentif, dans son examen de l’ensemble du catalogue VCS. Format standard, couverture rigide, abondamment documentée et illustrée en couleur, The Atari Story se révèle comme une référence incontournable.

Au-delà du théorique, Atari fait aussi l’objet de fiction, plus précisément de science-fiction, en l’occurrence basée sur la Réalité Virtuelle. Le roman Je te donne la fin du monde (2020) montre les pagaies et la balle de Pong depuis sa couverture même. Citant Nolan Bushnell (un personnage principal porte son nom) et la bande dessinée Atari Force des années 1980, il souligne que l’armoire d’arcade originale du jeu de tennis est l’élément crucial pour percer le mystère derrière l’intrigue. Dans celui-ci, qui se déroule à la fin de ce siècle, Atari est considéré comme les pères fondateurs, et leur logo est respecté et vénéré dans le monde entier.

Nous disons au revoir ici mais pas avant de souhaiter que le nom d’Atari continue d’être rappelé pour toujours. Nous lui devons tellement. Puisse-t-il continuer à avoir des années et, bien sûr, que nous le voyions tous. Vive les jeux vidéo, vive Atari.