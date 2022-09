L’étui transparent parfait de Totallee protège et met en valeur votre nouvel iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max

Si vous venez de précommander l’un des nouveaux téléphones iPhone 14, vous cherchez probablement un moyen de protéger votre appareil coûteux. En même temps, vous ne voulez pas couvrir ce beau design avec un étui encombrant.

Totallee vient de sortir la solution parfaite pour tous ceux qui cherchent à protéger leur nouvel iPhone sans ruiner l’esthétique de leur téléphone. Les étuis transparents et durables pour iPhone de Totallee ajoutent une couche de protection (presque invisible) sans encombrement supplémentaire.

Totallee fabrique des étuis de qualité depuis 2013 et est l’un des meilleurs fabricants d’étuis à peine présents. Tous leurs étuis sont fins, minimalistes et sans marque. Leurs étuis sont la solution parfaite pour les personnes qui ne veulent pas d’étuis trop ornés ou encombrants.

Protégez votre téléphone et montrez-le

Magasinez les Coque pour iPhone 14 Pro Max | Coque iPhone 14 Pro | Coque iPhone 14 Plus | Coque iPhone 14

Que vous ayez l’iPhone en violet foncé ou toute autre couleur, les étuis transparents de totallee vous permettent de profiter du magnifique design de votre iPhone tout en le protégeant. Parce que ces coques sont complètement transparentes, elles laissent votre iPhone 14 comme neuf même après avoir ajouté votre coque.

Totallee propose ses coques transparentes en deux options : Clear (souple) et Clear (dur).

Ils sont tous deux complètement transparents et disposent de plusieurs caractéristiques de protection malgré leur finesse. Les deux ont une lèvre surélevée autour du grand objectif de la caméra orientée vers l’arrière, le protégeant lorsque vous posez l’iPhone. Ils offrent également une prise en main supplémentaire, de sorte que votre iPhone reste fermement dans votre main, évitant ainsi les chutes. Là où ils diffèrent, c’est dans le matériau et l’épaisseur. La coque transparente (rigide) est la coque la plus fine du marché et est fabriquée en plastique dur. Cet étui est fait pour vous si vous recherchez l’option la moins intrusive. C’est presque comme aller sans étui, mais avec la tranquillité d’esprit supplémentaire qu’un étui offre. La coque transparente (souple) est fabriquée en TPU de haute qualité qui ajoute une absorption supplémentaire des chocs pour absorber l’impact de toute chute de hauteur de taille. Les deux options sont excellentes si vous cherchez à acheter un étui transparent pour iPhone cette année.

La combinaison parfaite

Si vous recherchez une protection complète qui reste pratiquement invisible, nous vous recommandons d’associer votre coque transparente Totallee à l’un de leurs protecteurs d’écran bord à bord. Ces protecteurs d’écran sans couture couvrent tout le devant de votre écran. Ils ressemblent à l’écran d’origine de l’iPhone une fois appliqués – vous ne pourrez même pas dire que vous avez un protecteur d’écran. Totallee propose également un ensemble Best Seller qui comprend leur étui transparent, un protecteur d’écran bord à bord et un câble de charge. L’ensemble est actuellement en vente au prix de 80 $ (habituellement 97 $).

En bref, si vous recherchez un étui transparent pour votre nouvel iPhone qui ajoute une protection sans encombrement, totallee est la solution. Tous leurs étuis sont compatibles MagSafe, bénéficient d’une garantie de 2 ans et coûtent 39 $. Totallee reverse 1% de chaque vente à une association caritative. Découvrez la collection d’étuis pour iPhone de totallee. Chaque produit est expédié sous 1 jour ouvrable et comprend une garantie de deux ans. Si vous magasinez maintenant, vous recevrez votre étui avant que votre iPhone n’arrive.

Vous pouvez également trouver des étuis totallee sur Amazon.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :