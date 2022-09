Intel et Broadcom atteignent 5 Gbps dans la démonstration Wi-Fi 7

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Cette semaine, Intel et Broadcom ont organisé la première démonstration réussie d’une connexion Wi-Fi 7 « cross-vendor » (également connue sous le nom de 802.11be). L’événement marque une étape importante sur la voie de la prochaine étape majeure dans les normes Wi-Fi. Les appareils Wi-Fi 7 deviendront probablement plus courants au cours des prochaines années.

Dans une présentation conjointe, Intel et Broadcom ont lié un ordinateur portable exécutant l’un de ses processeurs à un modem Broadcom Wi-Fi 7, atteignant des vitesses de 5 Gbps. L’essai présente un saut drastique par rapport à la norme actuelle – Wi-Fi 6 (802.11ax) – qui peut atteindre jusqu’à environ 1,7 Gbps.

En plus de permettre des vitesses allant jusqu’à 5,8 Gbit/s, les nouvelles fréquences de bande et les bandes passantes des canaux du Wi-Fi 7 offrent aux routeurs des connexions simultanées plus stables à un plus grand nombre d’appareils. Le Wi-Fi 6 peut accéder à des bandes passantes de canaux de 20, 40, 80 et 160 MHz dans les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Le Wi-Fi 7 ajoute un canal de 320 MHz et une fréquence de 6 GHz, commutant intelligemment entre toutes les fréquences et tous les canaux pour une stabilité accrue. Intel pense que le Wi-Fi 7 aidera les technologies émergentes comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle et le streaming multimédia 16K.

La norme Wi-Fi 6E ajoute le prise en charge de 6 GHz au Wi-Fi 6 pour une plus grande bande passante, mais manque d’adhésion des fournisseurs de hardware. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie ont rendu la fabrication de produits compatibles Wi-Fi 6E moins rentable que de s’en tenir au Wi-Fi 6 jusqu’à l’arrivée du Wi-Fi 7. Avant qu’Apple ne dévoile l’iPhone 14 cette semaine, des spéculations suggéraient qu’il pourrait intégrer le Wi-Fi 6E. Cependant, la fiche technique officielle d’Apple pour son dernier téléphone réfute ces rumeurs, et un iPhone compatible Wi-Fi 7 n’apparaîtra probablement pas avant un certain temps.

Le mois dernier, Intel a déclaré qu’il devrait avoir des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau compatibles Wi-Fi 7 prêts pour le marché de masse en 2024 et 2025. D’autres sociétés ont récemment démontré du hardware Wi-Fi 7 en utilisant les caractéristiques préliminaires. L’IEEE pourrait finaliser les caractéristiques Wi-Fi 7 en 2024.

MediaTek a présenté la norme à venir au CES en janvier en utilisant son hardware plutôt qu’un essai multi-fournisseurs. Qualcomm a fait la promotion du Wi-Fi 7 depuis 2019 et a finalement dévoilé sa puce FastConnect 7800 presque indépendante de la plate-forme en mars au MWC. Le seul routeur Wi-FI 7 actuellement disponible est le Magic BE18000 de H3C avec un débit PHY maximum entre 1148 et 11530 Mbps.