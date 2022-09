Dell : la chaîne d’approvisionnement des PC est revenue à la normale, mais la pénurie de puces a toujours un impact sur le marché des serveurs

Vue d’ensemble : Dell pense que la chaîne d’approvisionnement des ordinateurs personnels est en grande partie revenue à la normale après un tour de montagnes russes au cours des deux dernières années provoqué par la pandémie. L’industrie des serveurs, cependant, devrait souffrir un peu plus longtemps en raison des pénuries persistantes de puces.

Le directeur financier de Dell, Tom Sweet, a déclaré qu’il y aurait toujours des problèmes affectant la chaîne des PC grand public, mais a ajouté que, de leur point de vue, cela fonctionnait désormais davantage comme la norme historique.

En effet, il semblerait que la machine bien huilée soit de retour sur les rails. La demande accrue due à la pandémie diminue, mettant moins de pression sur les fabricants pour produire plus de produits que d’habitude. À mesure que les stocks s’améliorent, les coûts des composants diminuent également.

Plus tôt ce mois-ci, IDC prévoyait une baisse des livraisons traditionnelles de PC et de tablettes qui ne se rétabliront probablement pas avant au moins 2024. La société de recherche l’a imputée à une combinaison d’inflation, d’affaiblissement de l’économie et de ralentissement de la demande suite à une augmentation des achats au cours de la dernière deux ans.

C’est une autre histoire pour le marché des serveurs, car la pénurie continue de semi-conducteurs continue de compliquer les choses. Lors d’une conférence à la Citi 2022 Global Technology Conference à New York, le chef de Dell, Michael Dell, a déclaré que les défis d’infrastructure auxquels ils sont confrontés ne sont pas encore terminés. « J’aurais aimé que ce soit le cas. Nous avons encore des pénuries dans certains des nœuds arrière, et certains types de silicium sont plus difficiles à obtenir et nécessitent des délais plus longs », a ajouté Dell.

Parlant de délais de livraison, Bloomberg a cité vendredi les données de la société financière commerciale et technologique Susquehanna International, affirmant que les délais de livraison des semi-conducteurs étaient en moyenne de 26,8 semaines en août. C’est juste un jour de moins qu’il y a un mois et cela n’offre apparemment pas beaucoup de soulagement aux fabricants dans le besoin.

Sweet a déclaré qu’il s’attend à ce que les tensions sur le marché des serveurs commencent à s’atténuer au quatrième trimestre.

Dans des nouvelles connexes, le PDG de Dell plus tôt cette semaine a offert des conseils à d’autres dirigeants concernant le travail à distance. « D’après mon expérience, si vous comptez sur des heures forcées passées dans un bureau traditionnel pour créer une collaboration et procurer un sentiment d’appartenance au sein de votre organisation, vous vous trompez », a-t-il déclaré.

La publication de Dell répondait au mouvement croissant de certains des plus grands acteurs de l’industrie pour ramener les employés au bureau. Sans surprise, tout le monde ne ronge pas son frein pour le faire. Dell ne semble pas non plus penser que ce soit si important.

« Nos résultats commerciaux montrent que cela fonctionne pour nous, et je pense que ce modèle sera finalement adopté comme l’avenir du travail », a ajouté Dell.