PSA : les prix élevés de l’iPhone 14 au Royaume-Uni et dans d’autres pays ne sont pas dus à Apple

Il y a eu beaucoup de consternation à propos des prix de l’iPhone 14 au Royaume-Uni, dans les pays de l’UE et ailleurs. Beaucoup prétendent que les prix dans d’autres pays sont beaucoup plus élevés qu’aux États-Unis et accusent Apple de gonfler les prix.

Mais si le prix de l’iPhone 14 et d’autres produits Apple est effectivement exorbitant dans de nombreux pays, ce n’est pas parce qu’Apple essaie de gagner plus d’argent…

Les prix américains d’Apple sont trompeurs

Tout d’abord, nous devons noter que le prix affiché sur l’Apple Store américain n’est pas le prix payé par la plupart des Américains : ils doivent payer la taxe de vente en plus. Seuls quelques États américains n’ont pas de taxe de vente, ce qui permet aux résidents de payer le prix nominal.

La raison pour laquelle Apple affiche le prix sans taxe de vente est que le pourcentage varie selon l’État et que les Américains sont habitués à voir les prix sans taxe.

Au Royaume-Uni et dans les pays de l’UE, la taxe de vente est incluse

Le Royaume-Uni et les pays de l’UE ont également une taxe de vente, bien sûr, sous la forme de TVA.

Mais la grande différence ici est qu’il y a que la TVA est inclus dans le prix indiqué. Dans la plupart des pays, les consommateurs** s’attendent à payer le prix affiché. Les consommateurs ne seraient pas impressionnés par Apple s’ils passaient à la caisse et l’entreprise ajoutait alors 20 % supplémentaires.

Cela explique la majeure partie de l’écart de prix

Prenons l’exemple du modèle de base iPhone 14.

Fou, non?

Sauf que sur ces 849 £, 141,50 £ correspondent à la taxe de vente (TVA). Alors déduisez cela pour obtenir des prix similaires avec les prix catalogue américains :

Prix ​​​​réel de l’iPhone : 707,50 £

Prix ​​​​équivalent en dollars : 819 $

Différence entre les prix américains et britanniques : 20 $

Alors oui, les clients britanniques paient plus que les acheteurs américains – mais seulement 20 $ de plus, pas 129 $ de plus.

Vous pouvez faire des sommes équivalentes pour d’autres pays où la taxe de vente est incluse dans les prix d’Apple.

Certains pays ont aussi des taxes à l’importation

Certains pays facturent à Apple un pourcentage du prix de détail en tant que taxe à l’importation.

Nous avons vu plus tôt l’exemple de la Turquie, où le même iPhone 14 de base coûte l’équivalent de 1 700 dollars, soit plus du double du prix américain. Mais, encore une fois, la majeure partie de la différence est fiscale. La Turquie applique des taxes technologiques d’environ 90 % sur les produits électroniques grand public importés. Pour le reste, la monnaie turque est en déclin si rapide qu’Apple doit couvrir ses paris et choisir un prix qu’elle peut maintenir pendant une durée décente.

Mais les prix n’ont-ils pas beaucoup augmenté depuis l’année dernière ?

Oui, mais c’est parce qu’il y a eu un énorme changement dans les taux de change.

Le dollar américain est incroyablement fort à l’heure actuelle, ce qui indique qu’il faut plus de livres, d’euros, etc., pour acheter le même nombre de dollars.

Comme nous l’avons vu dans l’exemple du Royaume-Uni, le taux de change réel est à peu près correct : c’est simplement que le dollar est plus fort par rapport à la livre qu’il ne l’était l’année dernière.

Les prix élevés de l’iPhone 14 sont réels, mais pas dus à Apple

Ne vous méprenez pas, en tant que Britannique, les augmentations de prix sont aussi douloureuses pour moi qu’elles le sont pour le reste d’entre vous (d’accord, pas les Turcs).

Mais si nous voulons nous fâcher contre qui que ce soit pour les prix, blâmez les gouvernements qui fixent les taxes de vente et les investisseurs du forex qui se retirent dans le refuge du dollar chaque fois que le monde semble être dans un état précaire sur le plan fiscal, ce qui rend plus coûteux acheter. Apple n’est sur le crochet que pour quelques dollars.

