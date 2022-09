Près de 20 ans après sa sortie, Wolfenstein ET obtient des serveurs dédiés officiels

Dans le contexte : les fans de Wolfenstein : Enemy Territory ont maintenu des serveurs personnalisés pour le jeu depuis son lancement initial en 2003, mais beaucoup utilisent des mods, des cartes personnalisées et d’autres conditions de jeu spéciales. Bien qu’id Software soutienne pleinement les efforts des fans, ils souhaitent également offrir aux joueurs un moyen de jouer à Enemy Territory tel que Splash Damage l’a conçu.

Le jeu de tir à la première personne multijoueur sur le thème de la Seconde Guerre mondiale reste populaire après 19 ans, comme en témoigne le support continu de Bethesda au jeu. Cette semaine, id Software a annoncé qu’il avait ouvert des serveurs dédiés officiels pour le jeu de tir gratuit classique de Splash Damage, garantissant que les fans auront toujours un endroit pour profiter des matchs sous des paramètres vanille.

Il existe quatre serveurs officiels : un serveur américain au Texas, un serveur européen aux Pays-Bas, un serveur australien à Canberra et un serveur britannique à Londres. Tous exécutent le mode de jeu « Campagne » d’Enemy Territory avec des matchs 8v8 (par opposition au maximum 16v16 du jeu) dans les six cartes originales. Friendly Fire et Anti-Lag sont activés, tandis que Punkbuster, Max Lives et Weapon Restriction sont désactivés.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Enemy Territory est un jeu de tir à la première personne basé sur des objectifs où les joueurs contrôlent l’Axe ou les Alliés sur des cartes basées sur de vrais lieux de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Les joueurs peuvent choisir parmi des classes telles que Engineer, Medic, Soldier, Field Ops et Covert Ops.

Splash Damage avait initialement prévu le jeu comme une extension multijoueur pour le titre de 2001 Return to Castle Wolfenstein (qui est récemment arrivé sur le Microsoft Store et Game Pass). Cependant, des problèmes de développement ont forcé l’entreprise à le transformer en un titre autonome. En raison de l’accueil chaleureux du jeu et du prise en charge de serveurs dédiés personnalisés, les joueurs continuent d’en profiter près de 20 ans plus tard.

Bethesda et Microsoft ont étendu leur prise en charge de Enemy Territory plus tôt cette année en le rendant facilement téléchargeable sur Steam et le Microsoft Store suite à l’acquisition de Bethesda par Microsoft et à la fermeture du client de jeu PC de Bethesda. Le jeu est également téléchargeable gratuitement à partir d’endroits tels que le site Web de Splash Damage et Netcost-security.fr Downloads depuis un certain temps. Les joueurs peuvent accéder aux serveurs officiels, peu importe d’où ils récupèrent le territoire ennemi.

Ces dernières années, id et Bethesda ont rafraîchi et maintenu plusieurs de leurs tireurs de la vieille école, y compris plusieurs titres Doom et le Quake original.