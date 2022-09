Les précommandes Apple Watch Ultra affichent jusqu’à 7 semaines d’attente, selon le groupe

Les précommandes Apple Watch Ultra ont été ouvertes dès que la boutique est revenue en ligne hier, mais si vous ne placez pas la vôtre tout de suite, vous pourriez attendre un peu.

Ceux qui sont arrivés tôt recevront leurs montres le 23 septembre, dans un peu plus de deux semaines, mais d’autres pourraient attendre trois à quatre semaines ou six à sept semaines…

Apple a ouvert l’événement d’hier avec les nouvelles montres Apple, l’Ultra faisant la une des journaux. Presque tout correspondait aux fuites avant le lancement :

Bien qu’Apple ait quand même réussi quelques surprises importantes :

Et peut-être le plus impressionnant de tous :

L’Apple Watch Ultra n’est disponible que dans un seul modèle, mais est livrée avec trois nouvelles options de bande conçues spécifiquement pour la montre.

Chacune des bandes a un usage spécifique en tête :

Conçu spécifiquement pour les athlètes d’endurance et les coureurs, le Trail Loop est le groupe Apple Watch le plus fin à ce jour. Le textile tissé léger est à la fois doux et flexible, ce qui lui permet de s’adapter à un ajustement optimal, et la languette pratique est conçue pour un ajustement rapide et facile.

Conçu pour les explorateurs, le bracelet Alpine Loop comprend deux couches intégrées fabriquées à partir d’un processus de tissage continu qui élimine le besoin de couture. Les boucles supérieures, entrecoupées de fil à haute résistance, offrent un ajustement et une fixation sûre pour la fermeture à crochet en G en titane.

La bande de l’océan est spécialement conçu pour les sports nautiques extrêmes et la plongée récréative avec une boucle en titane et une boucle à ressort correspondante. Moulé à partir d’un fluoroélastomère flexible, il s’étire et utilise la géométrie tubulaire pour un ajustement sûr. L’Ocean Band a également une queue extra-longue en option qui permet aux utilisateurs de le porter confortablement par-dessus une combinaison de plongée.