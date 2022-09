Microsoft To-Do sera enfin intégré à Outlook pour Windows

Microsoft apporte une application Tâches complète à Outlook pour Windows. L’application fonctionne comme une version suralimentée des tâches Outlook et était déjà disponible sur le Web, sur les appareils mobiles et dans une application Windows dédiée, Microsoft To-Do.

Microsoft To-Do sera enfin implémenté avec Outlook

« Nous sommes ravis d’annoncer que To Do est déployé sur Outlook pour Windows. À partir des utilisateurs du canal actuel (à partir de la version 2207 du canal actuel). Avec cette version, vous pouvez utiliser l’application To Do directement à partir d’Outlook pour Windows pour planifier efficacement votre travail et vos rendez-vous et rester concentré sur les tâches à accomplir.», a expliqué l’équipe d’Outlook.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Microsoft To-Do est une nouvelle application de gestion des tâches qui remplace Wunderlist. Une application que Microsoft a acquise puis fermée en 2020. En plus d’être multiplateforme, Microsoft To-Do est plus polyvalent que Outlook Tasks. Étant donné que l’application permet aux utilisateurs d’ajouter des dates d’échéance, des sous-tâches et de partager des listes de tâches avec d’autres. To Do peut également mettre en surbrillance les e-mails marqués et les tâches assignées à partir de Microsoft Planner, une autre application de gestion des tâches pour les utilisateurs de Microsoft 365.

Microsoft To-Do aura son raccourci dédié aux côtés des raccourcis Courrier, Calendrier, Contacts et Tâches dans Outlook pour Windows. Si vous utilisez Outlook.com ou Outlook sur le Web, le raccourci vers les tâches est déjà présent dans la barre de navigation de gauche. Sur le web, il est également disponible dans la barre latérale « Mon jour »qui affiche également les événements d’agenda à venir juste à côté de votre boîte de réception.

Les utilisateurs du canal Microsoft 365 actuel peuvent accéder à Microsoft To-Do dans Outlook pour Windows en activant le bouton « À venir » dans l’application. L’équipe Outlook a déclaré que cette nouvelle intégration To Do dans Outlook pour Windows sera progressivement déployée pour tous les utilisateurs.