Minecraft, FIFA et Roblox ont le plus de cybermenaces liées au jeu

En un mot : si vous jouez beaucoup à Minecraft, Roblox, Need for Speed, FIFA, GTA ou COD, vous faites peut-être partie des 384 224 personnes qui ont rencontré des logiciels malveillants ou des fichiers indésirables liés à ces titres entre début juillet 2021 et fin juin 2022.

Un nouveau rapport du géant de la cybersécurité Kaspersky examine les données liées aux cybermenaces partagées par ses utilisateurs, réduisant la portée aux jeux PC et mobiles. Les chercheurs ont examiné la prévalence des fichiers malveillants et des logiciels indésirables liés à certains titres, ainsi que le nombre d’utilisateurs attaqués par ces fichiers.

Le jeu avec à la fois le plus grand nombre de fichiers malveillants uniques et d’utilisateurs impactés était Minecraft. Kaspersky a trouvé 23 239 fichiers malveillants associés au jeu le plus vendu au monde et 131 005 utilisateurs ont été touchés au cours de la période d’un an.

En termes de fichiers malveillants uniques, FIFA (10 776) était le suivant sur la liste, suivi de Roblox (8 903), Far Cry (8 736) et Call of Duty (8 319). Les jeux de franchise tels que Far Cry et CoD font référence à toute la série.

Les mêmes jeux se trouvent sur la liste montrant combien d’utilisateurs ont été attaqués en utilisant chaque jeu comme leurre, avec Need for Speed ​​et GTA entrant dans le top cinq.

Alors que Minecraft a le titre indésirable d’être le jeu avec les fichiers les plus indésirables et les utilisateurs les plus touchés, ces chiffres ont en fait baissé d’une année sur l’autre, de 36 % et 30 %, respectivement. Cela pourrait être lié à l’assouplissement des blocages pendant la période du rapport.

Les téléchargeurs, couramment utilisés pour charger d’autres menaces sur les appareils infectés, restent de loin le type de fichier indésirable le plus courant, représentant 88,5 % des cas. Il était suivi par AdWare (4,2 %) et les chevaux de Troie (3 %).

Kaspersky a mis en garde les utilisateurs contre le téléchargement de jeux à partir de sources non fiables – vous pouvez télécharger Minecraft en toute sécurité ici – et soyez très prudent lorsque vous récupérez des mods ou des astuces. Ce dernier abrite souvent des logiciels malveillants, comme ce fut le cas avec une triche populaire CoD: Warzone l’année dernière. La société a trouvé 3 154 fichiers uniques distribués en tant que programmes de triche, impactant 13 689 utilisateurs. Counter-Strike : Global Offense avait le plus de fichiers de ce type, tandis que Need for Speed ​​avait les utilisateurs les plus touchés.

Les cryptomineurs malveillants, alias cryptojackers, une forme de malware qui a gagné en popularité il y a quelques années, infectent toujours des victimes sans méfiance, malgré la baisse du prix de la crypto. Étonnamment, la série Far Cry avait les fichiers les plus liés et les utilisateurs les plus touchés dans ce domaine.

Kaspersky conclut avec les recommandations habituelles sur la façon de se protéger contre ces menaces : activez l’authentification à deux facteurs dans la mesure du possible, utilisez des mots de passe uniques (de préférence un gestionnaire de mots de passe), téléchargez à partir de plates-formes et de sites de confiance et faites attention aux e-mails de phishing.