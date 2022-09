L’iPhone 14 Pro est là : encoche interactive « Dynamic Island », affichage permanent, nouvelles couleurs

Apple a officiellement annoncé les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Comme prévu, l’appareil dispose d’un écran repensé avec une nouvelle découpe « Dynamic Island », des mises à jour majeures de l’appareil photo, de nouvelles couleurs, etc. Rendez-vous ci-dessous pour un aperçu des principales nouvelles fonctionnalités.

Fonctionnalités de l’iPhone 14 Pro

La nouvelle découpe en forme de pilule au sommet est encore plus interactive et polyvalente que les rumeurs ne l’avaient prédit. Vous pouvez appuyer et maintenir pour trouver plus d’options et de commandes. Par exemple, lorsque vous utilisez Apple Maps pour la navigation, vous pouvez appuyer sur l’île dynamique pour une mise à jour de vos instructions de navigation.

L’île dynamique peut également afficher des éléments tels que la pochette d’album pour le contenu de l’application Musique, des commandes pour FaceTime, des activités d’arrière-plan spécifiques, etc. La nouvelle fonctionnalité Live Activities d’iOS 16 s’intègre également à Dynamic Island, ce qui indique que vous pouvez voir les notifications en direct directement dans la nouvelle zone d’écran.

« L’île dynamique permet de nouvelles façons d’interagir avec l’iPhone, avec une conception qui mélange la ligne entre le matériel et le logiciel, s’adaptant en temps réel pour afficher les alertes, notifications et activités importantes », déclare Apple.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max incluent également des mises à jour majeures de la technologie d’affichage. Les lunettes sont plus fines et il y a maintenant une luminosité extérieure maximale de 2000 nits aux côtés d’une luminosité HDR de 1600 nits.

La plus grande mise à jour de l’écran, cependant, est le nouvel affichage permanent. L’affichage permanent affiche l’heure, les widgets et les activités en direct. Vous pouvez également afficher votre fond d’écran dans un état grisé.

En termes de performances, l’iPhone 14 Pro est alimenté par une nouvelle puce A16, qui repose sur un processus 4 nm mis à jour pour une efficacité et des performances améliorées. Apple n’a pas donné beaucoup de détails sur les performances de l’A16 lui-même, se concentrant plutôt sur la façon dont la technologie des puces d’Apple continue d’avoir des années d’avance sur le « concurrent le plus proche ».

Appareil photo iPhone 14 Pro

L’un des principaux objectifs de l’A16 est le processeur de signal d’image, qui permet d’alimenter un tout nouvel appareil photo. L’appareil photo principal a été mis à jour avec un objectif 48MP avec un capteur quad-pixel et une ouverture f/1.78. Ce capteur quad-pixel « s’adapte à la photo capturée », combinant tous les quatre pixels en un seul. Ce faisant, Apple dit que vous pouvez obtenir des images « étonnantes en basse lumière » et réduire la taille de la photo.

Le capteur quad-pixel permet également une option téléobjectif 2x qui utilise les 12 mégapixels du milieu du capteur pour des photos en pleine résolution et des vidéos 4K sans zoom numérique. De plus, grâce à la fonction ProRAW, les professionnels peuvent filmer en pleine résolution de 48 MP.

Le moteur phototonique va plus loin pour les performances de lumière moyenne à faible dans les photos sur tous les objectifs. Apple dit que nous pouvons nous attendre à des améliorations dans des conditions de faible luminosité allant jusqu’à 2x sur l’appareil photo principal, jusqu’à 3x sur l’appareil photo Ultra Wide, jusqu’à 2x sur l’appareil photo téléobjectif et jusqu’à 2x sur l’appareil photo TrueDepth.

En dehors de ces nouveaux changements, il existe un certain nombre d’autres mises à niveau ; y compris la toute première mise à niveau pour la caméra Ultra Wide :

Un nouvel appareil photo Ultra Wide 12MP avec des pixels de 1,4 µm, qui offrent des images plus nettes avec plus de détails, améliorant les capacités de macrophotographie déjà puissantes.

avec des pixels de 1,4 µm, qui offrent des images plus nettes avec plus de détails, améliorant les capacités de macrophotographie déjà puissantes. Un téléobjectif amélioré qui offre un zoom optique 3x.

qui offre un zoom optique 3x. Une nouvelle caméra avant TrueDepth avec une ouverture de ƒ/1,9 qui permet de meilleures performances en basse lumière pour les photos et les vidéos. En utilisant la mise au point automatique pour la première fois, il peut effectuer une mise au point encore plus rapide dans des conditions de faible éclairage et capturer des photos de groupe de plus loin.

avec une ouverture de ƒ/1,9 qui permet de meilleures performances en basse lumière pour les photos et les vidéos. En utilisant la mise au point automatique pour la première fois, il peut effectuer une mise au point encore plus rapide dans des conditions de faible éclairage et capturer des photos de groupe de plus loin. Un nouveau flash adaptatif True Tone qui a été entièrement repensé avec un ensemble de neuf LED qui changent de motif en fonction de la distance focale choisie.

qui a été entièrement repensé avec un ensemble de neuf LED qui changent de motif en fonction de la distance focale choisie. Puissants avantages de la photographie numérique comme le mode nuit, Smart HDR 4, le mode portrait avec éclairage de portrait, les photos portrait en mode nuit, les styles photographiques pour personnaliser l’apparence de chaque photo et Apple ProRAW.

comme le mode nuit, Smart HDR 4, le mode portrait avec éclairage de portrait, les photos portrait en mode nuit, les styles photographiques pour personnaliser l’apparence de chaque photo et Apple ProRAW. Un nouveau mode Action pour une vidéo incroyablement fluide qui s’adapte aux tremblements, mouvements et vibrations importants, même lorsque la vidéo est capturée au milieu de l’action.

pour une vidéo incroyablement fluide qui s’adapte aux tremblements, mouvements et vibrations importants, même lorsque la vidéo est capturée au milieu de l’action. Mode cinématique désormais disponible en 4K à 30 ips et 4K à 24 ips.

désormais disponible en 4K à 30 ips et 4K à 24 ips. Workflows de niveau professionnel pour la vidéoy compris ProRes et Dolby Vision HDR de bout en bout.

Autres fonctionnalités de l’iPhone 14

L’iPhone 14 Pro intègre également un certain nombre d’autres mises à niveau :

La détection de collision peut détecter un grave accident de voiture et appeler automatiquement les services d’urgence et envoyer des messages aux contacts d’urgence

Le SOS d’urgence par satellite permet d’envoyer des messages aux services d’urgence en dehors de la couverture mobile ou Wi-Fi

Tous les modèles d’iPhone 14 Pro vendus aux États-Unis n’auront pas de carte SIM physique ; s’appuyant entièrement sur la technologie eSIM

Quatre couleurs : noir sidéral, violet profond, argent et or. À partir de 999 $ pour l’iPhone 14 Pro et 1099 $ pour l’iPhone 14 Pro Max. Précommandes le 9 septembre avec disponibilité le 16 septembre.

