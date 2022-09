Apple iPhone 14 commence à 799 $, le nouvel iPhone 14 Plus plus grand de 6,7 pouces coûte 899 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le nouvel iPhone 14 reçoit certaines des mises à niveau générationnelles annuelles que nous attendons d’Apple, mais pas toutes les cloches et sifflets, qui ont été réservés aux modèles Pro les plus chers. Cependant, étant donné que l’iPhone 14 est peut-être le modèle le plus courant et le plus populaire que la plupart des gens ont l’intention d’acheter, voici ce qui est nouveau et ce qui a fait / n’a pas fait la différence pour le modèle de cette année.

Contrairement aux modèles iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 standard ne présente aucun changement de conception majeur. Cependant, la nouveauté de la gamme est l’iPhone 14 Plus – un nouveau modèle standard avec un écran plus grand de 6,7 pouces, qui sera proposé aux côtés de l’écran standard de 6,1 pouces comme modèle de l’année dernière. La série iPhone 14 n’offre plus de déclinaison mini, mais obtenir un écran de la taille d’une phablette et une autonomie de batterie améliorée ne nécessite plus de passer à un Pro.

L’iPhone 14 conserve la puce A15 Bionic de l’année dernière, mais Apple affirme qu’une nouvelle conception thermique devrait améliorer les performances dans certaines tâches intensives, comme les jeux. De plus, le téléphone de cette année représente le passage à l’eSIM, remplaçant complètement les cartes SIM traditionnelles. Le Switch pourrait rendre les données SIM plus sûres en cas de perte ou de vol d’un téléphone. De plus, le processus de configuration d’une carte eSIM ne nécessite pas de connexion Wi-Fi.

L’événement d’Apple s’intitulait « Far Out », qui devait être un teaser de la nouvelle capacité de l’iPhone 14 à se connecter aux réseaux satellites dans les situations d’urgence. L’‌iPhone 14‌ contient du hardware et des logiciels qui peuvent guider les utilisateurs pour pointer vers des satellites pour envoyer des messages ou indiquer leur emplacement s’ils se perdent. Ce service sera offert gratuitement pendant deux ans après l’achat d’un iPhone, après quoi il sera facturé en supplément.

L’iPhone 14 ne dispose pas du nouvel appareil photo 48 mégapixels du Pro, mais son appareil photo frontal est livré avec une nouvelle ouverture f/1.9 plus large pour des photos plus nettes et une meilleure profondeur de champ. La nouvelle caméra frontale prendra également en charge la mise au point automatique lors du socket de photos et des appels vidéo. De plus, l’iPhone 14 standard reçoit l’objectif à ouverture ultra-large ƒ/1,8 de l’iPhone 13 Pro.

Lors de l’enregistrement vidéo, le nouveau mode d’action de l’iPhone 14 ajoute une stabilisation améliorée. Les vidéos prises en courant ou lors d’autres types de mouvements intenses devraient maintenant apparaître plus claires.

Des rumeurs de longue date suggèrent qu’Apple se dirige vers un iPhone qui utilise USB-C, mais la société n’est pas encore prête pour le changement, donc l’iPhone 14 utilise toujours le câble Lightning propriétaire de la société. Les utilisateurs et les régulateurs gouvernementaux ont exigé qu’Apple fasse le changement, et le modèle de l’année prochaine pourrait enfin s’y conformer.

L’iPhone 14 sera lancé le 16 septembre, avec des précommandes à partir du 9 septembre, à partir de 799 $. L’iPhone 14 Plus arrive le 7 octobre, à partir de 899 $. Apple proposera l’iPhone 14 en cinq couleurs : rouge, blanc, noir, bleu clair et rose.

Développement de l’histoire…