iOS 16 sera lancé le 12 septembre pour tous les utilisateurs d’iPhone

Nous avons une date de sortie officielle pour iOS 16, la prochaine mise à jour logicielle majeure d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone. Lors de l’événement Apple d’aujourd’hui, la société a annoncé qu’iOS 16 sera rendu public la semaine prochaine le 12 septembre. Rendez-vous ci-dessous pour un aperçu de certaines des principales fonctionnalités d’iOS 16.

Lorsque le 12 septembre arrivera, vous pourrez vous diriger vers l’application Paramètres sur votre iPhone et télécharger la mise à jour. Une fois cette mise à jour, vous pourrez accéder à toutes les nouvelles fonctionnalités incluses dans la mise à jour, allant des nouvelles fonctionnalités de l’écran de verrouillage aux mises à jour de Messages et Mail et plus encore.

Voici quelques-unes de nos nouvelles fonctionnalités préférées dans iOS 16 :

Personnalisation : La prise en charge des nouvelles options de personnalisation de l'écran de verrouillage inclut les polices, les widgets, les nouvelles images et bien plus encore. Vous pouvez changer votre écran de verrouillage tout au long de la journée. Touchez-le et maintenez-le enfoncé, puis balayez Les sujets des photos sont affichés dynamiquement devant l'heure pour faire ressortir le sujet de la photo.

Modifier iMessage : Vous pouvez modifier un message jusqu'à 15 minutes après l'avoir envoyé. Les destinataires pourront voir un enregistrement des modifications apportées au message.

Annuler l'envoi dans iMessage : Annuler l'envoi de tout message jusqu'à 2 minutes après l'avoir envoyé.

Marquer comme non lu dans les messages : marquez les messages comme non lus lorsque vous n'avez pas le temps de répondre mais que vous voulez être sûr de répondre à l'expéditeur plus tard.

Annuler Envoyer dans le courrier : Annulez facilement l'envoi d'un e-mail que vous venez d'envoyer avant qu'il n'atteigne la boîte de réception du destinataire.

Envoi programmé par courrier : Planifiez l'envoi d'un e-mail au moment idéal.

Groupes d'onglets partagés dans Safari : partager un ensemble d'onglets avec des amis. Tout le monde peut ajouter ses propres onglets et voir la mise à jour du groupe d'onglets instantanément lorsque vous travaillez ensemble.

Toute nouvelle application Maison : L'application Home a un tout nouveau design qui facilite la navigation, l'organisation, l'affichage et le contrôle de tous vos accessoires.

Clés d'accès : Les clés d'authentification remplacent les mots de passe par une méthode de connexion plus simple et plus sûre.

Ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités d’iOS 16. Qu’êtes-vous le plus impatient d’essayer ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

