EXCLUSIF – Fuite de la photo et des spécifications de Lava Yuva Pro

Vous cherchez un smartphone qui ne vous fait pas mal aux poches ? Eh bien, Lava – la marque indienne de smartphones devrait lancer un nouvel appareil économique. Selon nos sources, Lava s’apprête à lancer le Lava Yuva Pro (Yuva, qui indique jeunesse). Le nouveau téléphone Lava devrait sortir vers le 20 septembre. Lave récemment tease un nouvel appareil Pro sur Twitter, il est donc possible que ce soit le tout nouveau Yuva Pro.

En regardant l’image que nous avons du nouvel appareil, vous pouvez voir que le Yuva Pro arbore l’encoche de goutte d’eau accompagnée d’un seul tireur avant. À partir de l’image, vous pouvez repérer un menton de taille raisonnable et des lunettes décentes sur les bords. L’arrière de l’appareil a, comme on peut le voir, un dos en plastique avec la configuration de la triple caméra et la marque Lava en bas à gauche. En ce qui concerne les couleurs, le Yuva Pro sera lancé dans des couleurs bleu et crème clair.

Jetons un coup d’œil à ce que le Yuva Pro devrait apporter. Vous pouvez vous attendre à un écran IPS de 6,5 ou 6,7 pouces. La caméra arrière sera composée d’un tireur principal de 13MP. Les détails des deux autres caméras sont inconnus. L’appareil vient basculer entre 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne, qui peuvent être mis à niveau via des cartes SD. Le Yuva Pro sera propulsé par un processeur MediaTek dont les détails ne sont pas encore connus.

En ce qui concerne la batterie, le Yuva Pro est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui peut être chargée via USB Type-C, ce qui pourrait signifier qu’il a une charge rapide. Du point de vue de la sécurité, le Yuva Pro dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral présent sur le bouton d’alimentation. Le côté droit du téléphone arbore également des bascules de volume. On pourrait également s’attendre à voir une prise casque 3,5 mm au bas de l’appareil.

Le Yuva Pro fonctionnera sur Android 12, qui sera entièrement stocké et pourrait avoir quelques applications Lava qui pourraient être préinstallées. Vous pouvez vous attendre aux fonctionnalités de connectivité habituelles telles que la connectivité WiFi, Bluetooth et 4G. Le prix de l’appareil Lava économique devrait être d’environ Rs. 10 000. Nous attendons encore d’autres informations officielles de Lava concernant le Yuva Pro.

