A quoi sert la résolution 1440p de la nouvelle mise à jour PS5 ?

Une nouvelle mise à jour du système est arrivée sur PS5, et avec elle une nouvelle fonctionnalité que de nombreux utilisateurs pourraient ne pas comprendre. C’est quoi cette résolution 1440p ? Comment cela affecte-t-il ma console ? Pour que vous ne soyez pas confus avec les termes et les nouvelles résolutions, nous allons vous laisser tous les indices afin que vous puissiez tout comprendre au début et ne soyez pas surpris lorsque vous voyez que l’image est meilleure qu’avant.

Comment utiliser la résolution 1440p

La première chose que vous devez garder à l’esprit est que cette résolution ne sera pas disponible pour tout le monde. Et il a son raisonnement. Cette résolution est présente sur les moniteurs PC qui ont généralement une résolution 2K, c’est-à-dire 2 560 pixels horizontaux et 1 440 pixels verticaux. Étant une résolution proportionnelle de 1080p et 4K, il conserve le même rapport d’aspect, de sorte que la plupart des consoles modernes offrent la possibilité de choisir cette résolution pour tirer pleinement parti des moniteurs actuels.

Cela indique que si vous jouez sur une Smart TV, cela ne vous affectera pas du tout. Les téléviseurs utilisent des résolutions 1080p et 4K, vous ne trouverez donc pas l’option d’utiliser 1440p disponible. Cela n’apparaîtra qu’aux utilisateurs qui utilisent la console sur un moniteur avec cette résolution, donc en la choisissant, ils amélioreront la définition de l’image par rapport à la résolution 1080p qu’ils utilisaient jusqu’à présent. En utilisant la résolution native du moniteur, l’image sera beaucoup plus nette qu’auparavant.

Comment mettre à jour la PS5

Normalement, la console se mettra à jour automatiquement dès que vous l’allumerez, car elle vérifiera la dernière version du système et vous forcera presque à la mettre à jour. Dans le cas où vous n’avez pas Internet à ce moment-là et que vous devez le faire plus tard, il vous suffit de passer par le panneau des paramètres, entrez Système et sélectionnez « Paramètres et mise à jour du logiciel système » pour pouvoir entrer Mettre à jour le logiciel système. système et vérifiez en ligne s’il existe une nouvelle version. Vous pouvez également le faire avec une mémoire USB, et pour cela, vous devrez télécharger le fichier depuis le site officiel de PlayStation.

Vaut-il la peine d’utiliser la résolution 1440p sur PS5 ?

Si vous avez un moniteur dont la résolution native (maximale) sera de 1440 pixels verticaux, il n’y a aucun doute. Utilisez cette résolution tout de suite, car vous obtiendrez une définition plus élevée et verrez des graphiques plus détaillés. La console devra fournir plus d’efforts qu’à partir de 1080p, mais étant donné que la PS5 se concentre sur le travail en 4K, ladite résolution ne lui posera pas de problème et les performances seront identiques.

toujours pas parfait

Malheureusement, la nouvelle résolution n’a pas été accompagnée de tout ce que les plus exigeants attendraient. Le nouveau firmware n’a pas activé la fonction de rafraîchissement variable VRR, qui est disponible en modes 1080p et 4K, donc ceux qui jouent sur un moniteur ne pourront pas bénéficier de cette fonctionnalité caractéristique du HDMI 2.1 et des consoles de nouvelle génération pour l’instant. Nous verrons si Sony finira de décrire ce détail dans les futures versions du système.