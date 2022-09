Superman & Lois ont déjà leur nouveau Jonathan Kent : voici l’acteur qui incarnera le fils de Superman

Superman & Lois, l’actuelle série Man of Steel interprétée par Tyler Hoechlin, dont la troisième saison sera diffusée en 2023, a perdu l’un de ses principaux protagonistes il y a quelques semaines, lorsque l’acteur Jordan Elsass, qui incarnait l’un des fils des Kent, Jonathan Kent a annoncé qu’il se retirait de la série, apparemment en raison de problèmes de santé mentale. Maintenant, le média Deadline a confirmé que The CW et Warner Bros. TV ont déjà trouvé leur remplaçant. Il s’agit de Michael Bishop, un jeune acteur australien qui présente de nombreuses similitudes physiques avec Elsass.

Nouvel acteur pour le rôle de Jonathan Kent

Ainsi, Michael Bishop est connu pour apparaître au casting du film Disney Spin en tant que DJ Max, bien qu’il ait également participé à d’autres projets comme le film Swinging Safari ou la série australienne Grace Beside Me, en plus d’autres rôles mineurs dans des films. comme Shelter, Skin Like Bark, Detention, Pet Rock, Hunter and Gatherer et Indiana. L’acteur devrait continuer avec le même rôle que Jordan Elsass a laissé sans donner plus d’explications sur le changement d’interprète, comme cela s’est produit dans de nombreuses autres séries et films avec des changements de casting en pleine production.

Jordan Elsass a récemment révélé qu’il avait quitté la série Superman & Lois en raison de problèmes de santé mentale : « Ça a été quelques semaines difficiles, comme vous pouvez l’imaginer, avec tout ce qui se passe avec la série. C’est triste, c’est vraiment dommage. Je sais que j’étais excité pour la saison 3, bien sûr, mais qu’allez-vous faire? Quoi qu’il en soit, la santé mentale est définitivement une priorité à 100 %. C’est le summum. Cela doit primer. »

Au total, Michael Bishop rejoint le reste du casting de la série formé par Tyler Hoechlin dans Clark Kent / Superman, Elizabeth Tulloc dans Lois Lane, Alex Garfin dans Jordan Kent, Erik Valdez dans Kyle Cushing, Inde Navarrette dans Sarah Cushing, Wolé Parcs comme John Henry Irons, Dylan Walsh comme général Sam Lane, Emmanuelle Chriqui comme Lana Lang Cushing, Sofia Hasmik comme Chrissy Beppo, Adam Rayner comme Morgan Edge, Joselyn Picard comme Sophie Cushing et Tayler Buck comme Natalie Irons, entre autres noms.

Source | Deadline