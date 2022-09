La fonction SOS d’urgence de l’iPhone 14 via satellite sera alimentée par Globalstar

Apple a annoncé aujourd’hui ses nouveaux téléphones iPhone 14 avec la fonction de connectivité par satellite depuis longtemps lors de l’utilisation du SOS d’urgence. Ce service sera alimenté par le fournisseur de services par satellite de longue date Globalstar.

L’iPhone 14 ajoute le SOS d’urgence par satellite

Le SOS d’urgence par satellite sera livré avec le nouvel iPhone 14 et vous permettra d’envoyer des messages texte compressés directement aux satellites. Le SOS d’urgence est conçu pour être utilisé dans des scénarios où vous n’avez pas de service mobile régulier mais devez joindre les services d’urgence.

Pour être clair, cela ne vous permettra pas d’envoyer un SMs à quelqu’un de vos contacts lorsque vous n’avez pas de service. En mode SOS, vous ne pouvez envoyer des messages qu’aux centres 911 qui prennent en charge les services de texte ou aux centres d’appels qui effectueront ensuite l’appel 911 pour vous. Cela élargira les endroits où vous pourrez utiliser ce service au cas où le pire se produirait lors d’une randonnée ou dans d’autres régions éloignées où le service mobile n’est pas disponible.

Le SOS d’urgence via satellite sera gratuit pour tous les utilisateurs pendant deux ans et sera disponible en novembre – mais uniquement pour les propriétaires d’iPhone 14 aux États-Unis et au Canada. Apple n’a pas annoncé le prix futur de l’article, et nous devrons attendre que cette date limite se rapproche jusqu’à ce que nous voyions ce qu’il en coûtera pour cette fonctionnalité potentiellement vitale.

Globalstar fournira un backend satellite à Apple

Comme on le disait précédemment, Globalstar sera la société derrière le système de sécurité par satellite d’Apple. Fondée en 2001, Globalstar exploite une constellation de 24 satellites en orbite terrestre basse pour fournir des services aux téléphones mobiles équipés de satellites.

Dans un dossier SEC publié lors de l’événement « Far Out » d’Apple, Globalstar prévoit d’allouer 85% de sa capacité réseau actuelle et future à Apple pour ce service. Avec l’annonce du partenariat entre Globalstar et Apple, la négociation de Globalstar a été interrompue à la Bourse de New York, le cours de l’action de la société étant bien inférieur à celui d’Apple et plus susceptible de subir des changements drastiques. Cependant, il a repris peu de temps après la fin de l’événement.

Cela diffère du partenariat que SpaceX et T-Mobile ont conclu il y a quelques semaines car cela fournira un service à tous ses clients dans les zones mortes via les satellites Starlink. À l’heure actuelle, le service satellite d’Apple n’est disponible qu’en cas d’urgence.

Le dernier iPhone 14 d’Apple sera disponible à la commande ce vendredi et commencera à être expédié le 16 septembre, une semaine plus tard. Il y aura deux modèles, l’iPhone 14 standard et l’iPhone 14 Pro, et les deux seront dotés de cette capacité SOS par satellite.