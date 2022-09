L’Apple Watch Ultra est le rêve humide d’un plongeur SCUBA

En bref : De nombreuses rumeurs ont précédé l’annonce de l’Apple Watch Series 8. Le thème central de presque toutes était l’appendice Pro du nom. Apparemment, toutes les informations divulguées concernant le dernier appareil portable de Cupertino ont été spécifiées comme « l’Apple Watch Pro », ce qui nous amène à nous demander ; y aura-t-il même une Apple Watch standard cette année ?

Apple a dévoilé la Watch Series 8 lors de la keynote « Far Out » de mercredi. La bonne nouvelle est qu’il existe une version standard. Le modèle SE plus abordable fait également son retour cette année. La mauvaise nouvelle est qu’il n’y avait pas de modèle Pro à voir. Eh bien, c’est parce qu’Apple a décidé de déranger tout le monde et de l’appeler Apple Watch Ultra.

L’Apple Watch Series 8 n’est pas un pas de géant par rapport à la série 7. Les caractéristiques les plus remarquables sont quelques capteurs supplémentaires pour mesurer la température corporelle et les niveaux d’oxygène dans le sang (SpO2). Il dispose également d’un gyroscope et d’un accéléromètre améliorés qui peuvent détecter les accidents de voiture graves et appellent automatiquement les premiers intervenants.

L’écran est résistant aux fissures et Apple affirme avoir augmenté la taille de l’écran en réduisant les cadres. Ainsi, alors que la série 8 a la même taille de boîtier que l’année dernière, l’écran est juste un peu plus grand. L’aspect le plus excitant est l’affichage permanent. Cette fonctionnalité est la bienvenue pour ceux qui aiment la possibilité de vérifier l’heure d’un coup d’œil. Nous pensions l’obtenir l’année dernière, mais apparemment, il fallait juste un peu plus de temps dans le département R&D.

La durée de vie de la batterie de la série 8 est à peu près la même que celle du modèle de l’année dernière (18 heures), mais watchOS 9 aura un mode basse consommation pour la conserver jusqu’à 36 heures sur une charge complète. Cette fonctionnalité annule la plupart des fonctionnalités qui rendent le Seris 8 différent, comme la désactivation de l’écran toujours allumé et la fermeture des applications d’arrière-plan.

Comme toujours, Apple a proposé de nouveaux visages et complications pour accompagner la toute nouvelle Apple Watch, qui sera lancée le 16 septembre. Fi/Mobile. Si vous aimez le boîtier plus grand de 45 mm, augmentez ces prix de 30 $.

La version SE de l’Apple Watch est la marque budgétaire de Cupertino. Il est essentiellement le même que la série 8 standard mais manque l’affichage permanent. Il est également un millimètre plus petit que ses homologues (40 mm et 44 mm).

Cependant, il possède les fonctionnalités de base de la série 8, y compris son hardware. Ainsi, par rapport au modèle de l’année dernière, le SE a un écran 30 % plus grand (encore une fois, grâce aux réductions de la lunette) et est 30 % plus rapide.

Les précommandes sont disponibles dès aujourd’hui, à partir de 249 $ et 299 $ pour les modèles Wi-Fi uniquement et GPS, respectivement. C’est aussi la même augmentation de 30 $ pour la version plus grande.

L’Apple Watch Ultra a volé la vedette. Non seulement il s’agit d’une refonte complète, mais il possède également des fonctionnalités jamais vues auparavant dans la série.

L’Ultra possède le boîtier le plus grand et le plus robuste de toutes les Apple Watch. Le boîtier en titane mesure 49 mm, ce qui le rend 4 mm plus grand que n’importe quelle montre fabriquée par la société. L’espace supplémentaire permet à l’Ultra d’avoir jusqu’à huit complications par rapport aux trois modèles précédents.

L’Apple Watch Ultra est principalement conçue pour ceux qui ont un style de vie plus actif et a des fonctionnalités à adapter. Un exemple est le bouton de fonction surélevé, qui permet une activation plus facile tout en portant des gants. Il dispose également d’un bouton secondaire sur le côté opposé que les utilisateurs peuvent personnaliser pour exécuter diverses fonctions, comme démarrer une séance d’entraînement en une seule pression. Il est également pratique pour activer des processus sous l’eau.

Développement…