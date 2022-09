Connectivité satellite iPhone 14, voici comment vous pouvez l’utiliser

Apple a finalement annoncé la gamme d’iPhone 14 lors de son événement « Far out ». Parmi toutes les nouvelles fonctionnalités, telles que de nouveaux appareils photo et des puces plus rapides, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro prennent en charge pour la première fois la connectivité par satellite. Lisez la suite pendant que nous détaillons son fonctionnement et comment les utilisateurs de l’iPhone 14 peuvent bénéficier de cette fonctionnalité.

Selon la rumeur, tous les modèles d’iPhone 14 prennent en charge la connectivité par satellite – en fait, ce sont les premiers produits Apple à disposer d’une telle technologie. Apple promeut la communication par satellite comme une fonctionnalité d’urgence, elle n’est donc pas destinée à remplacer la connectivité mobile habituelle.

Configuration de la connectivité satellite sur iPhone 14

Premièrement, les satellites se déplacent constamment et sont très haut dans le ciel. Cela indique que vous devez d’abord trouver le signal avant de pouvoir démarrer la communication. L’iPhone 14 vous guide pour pointer l’appareil dans la bonne direction jusqu’à ce que la connexion satellite soit établie. Apple note que cette fonctionnalité ne fonctionne qu’à l’extérieur avec « une vue dégagée du ciel ».

Une fois votre iPhone connecté au satellite, vous pouvez appeler un service d’urgence lorsqu’il n’y a pas de couverture de signal mobile de votre opérateur. La connectivité par satellite peut également être utilisée pour partager votre position avec vos amis et votre famille via Find My.

Étant donné qu’il faut un certain temps pour établir la connexion avec les satellites, l’iPhone posera quelques questions aux utilisateurs pendant que l’appareil recherche un signal. Cela inclut des questions telles que « Quelle est l’urgence ? », « Qui a besoin d’aide ? » et « Quelqu’un est-il blessé ? » Ensuite, l’iPhone envoie automatiquement un SMs avec tous ces détails à une station relais locale.

Apple dit avoir créé un algorithme de compression qui rend les messages texte trois fois plus petits pour rendre la communication plus rapide, car la bande passante est faible par rapport aux réseaux mobiles.

La connectivité par satellite est également intégrée par défaut à Crash Detection, une nouvelle fonctionnalité de l’iPhone 14 qui utilise des capteurs de mouvement pour détecter un accident de voiture et appeler automatiquement les services d’urgence.

Disponibilité

Dans un premier temps, la connectivité par satellite ne sera disponible qu’aux États-Unis et au Canada à partir de novembre. Apple précise que le service sera offert gratuitement pendant deux ans pour les acheteurs d’iPhone 14. Après cela, il y aura un coût pour activer la connectivité par satellite, mais le prix n’est pas clair.

Les précommandes de l’iPhone 14 commencent le vendredi 16 septembre.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :