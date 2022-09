PSA : les premières précommandes d’iPhone 14 Plus n’arriveront qu’en octobre

L’iPhone 14 Plus tant attendu a été officiellement annoncé aujourd’hui aux côtés de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Un détail que beaucoup de gens ont peut-être manqué, cependant, est que l’iPhone 14 Plus ne commencera à arriver aux acheteurs qu’en octobre, contrairement aux autres modèles d’iPhone 14.

Retards de l’iPhone 14 Plus

Les quatre nouveaux modèles d’iPhone 14 seront mis en précommande le vendredi 9 septembre à 5 h 00 PT / 8 h 00 PT. Les premières commandes d’iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max arriveront le 16 septembre et seront également disponibles dans les Apple Stores ce jour-là.

L’iPhone 14 Plus sera également disponible en précommande le 9 septembre, mais ces premières commandes ne commenceront à arriver aux acheteurs que le vendredi 7 octobre. Cela indique probablement que l’iPhone 14 Plus arrivera également dans les Apple Stores pour les achats et la démo. également le 7 octobre.

Avant l’événement d’aujourd’hui, il y avait des rumeurs selon lesquelles l’iPhone 14 Plus pourrait subir des retards. Apple et ses fournisseurs auraient eu du mal à fabriquer suffisamment de panneaux d’affichage. Même si l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max partagent la même taille d’affichage, ils ont des fonctionnalités d’affichage différentes et utilisent donc des panneaux différents.

Quelques détails supplémentaires sur la disponibilité de l’iPhone 14 dans d’autres pays :

Phone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront disponibles en Malaisie, Turquieet 20 autres pays et régions à compter du vendredi 23 septembre.

L’iPhone 14 sera disponible en Malaisie, Turquieet 20 autres pays et régions à compter du vendredi 23 septembre.

Envisagez-vous de commander un nouvel iPhone 14 Plus cette année ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :