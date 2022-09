Vous pouvez préparer votre précommande iPhone 14 dans l’application Apple Store dès maintenant

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro devraient être précommandés vendredi après l’événement Apple d’aujourd’hui. Avant ce lancement, Apple permet aux acheteurs de préparer plus facilement leurs précommandes directement dans l’application Apple Store. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur ce que vous devez faire pour être prêt pour vendredi matin.

Précommandes iPhone 14

Les précommandes pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro ouvrent officiellement vendredi matin à 8h00 HE / 5h00 PT. À ce moment-là, vous pourrez vous diriger vers l’application Apple Store ou Apple Store Online pour passer votre précommande. Mais vous pouvez considérablement rationaliser ce processus aujourd’hui et augmenter vos chances d’obtenir une précommande dès le premier jour.

Dans l’application Apple Store, vous verrez une option pour « Gagner du temps lors de la précommande de l’iPhone » avec l’option pour « commencer » dès maintenant. En appuyant dessus, vous accéderez au configurateur de précommande où vous pourrez choisir les options de configuration de votre iPhone 14, telles que le modèle spécifique que vous souhaitez, la couleur et le stockage. Vous pouvez également obtenir un devis de reprise si vous échangez un ancien smartphone.

Vous pouvez même aller jusqu’à autoriser votre Apple Card pour le montant total de l’achat (moins tout crédit de reprise applicable).

Apple explique :

Les clients aux États-Unis peuvent se préparer pour les précommandes d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max jusqu’à 22 h 00 HAP le jeudi 8 septembre en visitant apple.com/store ou en utilisant l’application Apple Store. Ils peuvent choisir de payer mensuellement ou en totalité, d’ajouter un crédit de reprise pour leur nouveau produit ou de mettre à niveau via le programme de mise à niveau iPhone.

Une fois que vous avez terminé ce processus, vous devrez simplement retourner à l’application Apple Store vendredi matin lorsque les précommandes seront officiellement ouvertes et appuyez sur quelques boutons pour terminer votre commande.

Prévoyez-vous de précommander un iPhone 14 vendredi ? Si oui, quel modèle visez-vous actuellement ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

