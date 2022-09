Les meilleurs étuis pour iPhone 14 maintenant disponibles à l’achat

Notre tour d’horizon annuel des meilleurs étuis pour iPhone 14 est arrivé. Avec les dates de précommande fixées sur les dernières versions d’Apple, il est temps de plonger dans certains des meilleurs étuis pour iPhone 14, des traitements en cuir respectueux de l’environnement aux coques ultra-protectrices, du minimalisme sans marque, des designs sauvages, de la gravure sur bois naturel et Suite. Les étuis Apple en silicone, en cuir et transparents MagSafe pour iPhone 14 sont en direct aux côtés des nouvelles collections 2022 de nos marques préférées, et vous trouverez tout prêt et en attente ci-dessous (avec plus en cours de route). Frappez le saut pour regarder de plus près les meilleurs étuis pour iPhone 14, y compris le modèle de base, les options iPhone 14 Plus, Pro et Pro Max, désormais disponibles à l’achat.

Les meilleurs étuis pour iPhone 14 maintenant disponibles

Ce message sera mis à jour tout au long de la nuit, demain et pendant des mois à venir, à mesure que des étuis iPhone plus intéressants et de base seront disponibles.

Coques Apple iPhone 14

Pour certaines personnes, les coques propriétaires étaient et seront toujours les meilleures coques pour iPhone 14. La gamme Apple de cette année, comme vous le savez grâce à notre couverture de lancement, comprend les étuis transparents habituels ainsi qu’une multitude de nouveaux coloris, notamment Sunglow, Succulent, Lilac, Elderberry, Chalk Pink, Storm Blue, Midnight et Red. comme des options comme Umber, Forest Green, Ink, Dark Cherry, Midnight, Golden Brown, Sequoia Green, Wisteria et Orange du côté cuir.

Pour le moment, ils ne sont tous disponibles que directement auprès d’Apple, mais vous les trouverez à titre officiel sur Amazon sous peu si vous n’en marquez pas un pendant que vous pré-commandez votre nouveau combiné plus tard cette semaine.

Coque transparente pour iPhone 14 avec MagSafe 49 $

Coque transparente pour iPhone 14 Plus avec MagSafe 49 $

Coque transparente pour iPhone 14 Pro avec MagSafe 49 $

Coque transparente pour iPhone 14 Pro Max avec MagSafe 49 $

Coque en silicone pour iPhone 14 Plus avec MagSafe 49 $

Coque en silicone pour iPhone 14 avec MagSafe 49 $

Coque en silicone pour iPhone 14 Pro avec MagSafe 49 $

Coque en silicone pour iPhone 14 Pro Max avec MagSafe 49 $

Étui en cuir pour iPhone 14 Plus avec MagSafe 59 $

Étui en cuir pour iPhone 14 avec MagSafe 59 $

Étui en cuir pour iPhone 14 Pro avec MagSafe 59 $

Étui en cuir pour iPhone 14 Pro Max avec MagSafe 59 $

Totallee

La nouvelle gamme d’étuis pour iPhone 14 de Totallee fait partie des meilleures options minimalistes et minimalistes que vous trouverez. La collection de cette année est disponible en deux versions claires et cinq couleurs.

Coques Totallee Clear pour iPhone 14 39 $

Coques Totallee Clear pour iPhone 14 Plus 39 $

Coques Totallee Clear pour iPhone 14 Pro 39 $

Coques Totallee Clear pour iPhone 14 Pro Max 39 $

Coques Totallee Color pour iPhone 14 39 $

Coques Totallee Color pour iPhone 14 Plus 39 $

Coques Totallee Color pour iPhone 14 Pro 39 $

Coques Totallee Color pour iPhone 14 Pro Max 39 $

Coques iPhone 14 Dbrand

Dbrand débarque une fois de plus dans notre meilleur tour d’horizon des étuis pour iPhone 14 avec ses boutons cliquables, sa compatibilité MagSafe et son approche texturée qui présente des milliers de crêtes microscopiques couvrant la surface du nouvel étui Grip. Avec seulement 2 mm d’épaisseur, il cherche à minimiser son empreinte de transport tout en offrant des plaques arrière personnalisables, une protection de réseau de caméras afin que vous puissiez poser votre appareil sans souci, et ce que la société appelle le Crescent Arc conçu pour un simple balayage bord à bord. .

Coque iPhone 14 Dbrand Grip 54 $

Coque iPhone 14 Plus Dbrand Grip 54 $

Coque Dbrand Grip pour iPhone 14 Pro 54 $

Coque Dbrand Grip pour iPhone 14 Pro Max 54 $

SUPCASE et i-Blason

SUPCASE est maintenant prêt avec ses étuis UB Pro ultra-protecteurs pour iPhone 14, offrant des béquilles intégrées qui servent également de porte-anneaux, ainsi qu’une protection d’écran intégrée et un étui à clip de ceinture qui pivote à 360 degrés. L’UB Pro – « gagnant du test de chute annuel de Crumpe avec le nombre total de pieds le plus élevé » – est rejoint par le nouveau UB Pro Mag qui offre le même design robuste mais avec la compatibilité MagSafe (voici notre test pratique du modèle iPhone 13). Ces listes entrent et sortent de stock mais resteront probablement disponibles sous peu.

Les modèles i-Blason atterrissant dans notre meilleur tour d’horizon des étuis pour iPhone 14 sont l’Armorbox et l’Ares, une autre paire de coques de protection. Décrit comme une «protection imbattable pour 25 $», l’Armorbox comprend une béquille prête pour le portrait et le paysage qui sert également de support d’anneau, ainsi qu’une protection d’écran intégrée et un étui à clip de ceinture à 360 degrés. L’Ares, d’autre part, offre une protection contre les chutes de 20 pieds construite en TPU absorbant les chocs et en polycarbonate inflexible. Il est doté d’un support transparent pour montrer le design de votre nouvel iPhone 14, d’un protecteur d’écran intégré et de bords surélevés pour protéger votre écran.

Spigen

Armure robuste MagFit 30 $

MagFit ultra hybride 25 $

Armure robuste MagFit 24 $

Coque Spigen Cryo Armor pour iPhone 14

Ultra Hybride 15 $

Ultra hybride MagFit Zero: One 26 $

Cristal liquide 15 $

Ringké

Collection Ringke iPhone 14 à partir de 13 $ Fusion, Fusion-X militaire, Air, Onyx, Fusion Bumper

Collection Ringke iPhone 14 Plus à partir de 13 $ Fusion, carte Fusion, Air, Onyx, pare-chocs Fusion

Collection Ringke iPhone 14 Pro à partir de 13 $ Fusion, carte Fusion, Air, Onyx, pare-chocs Fusion

Collection Ringke iPhone 14 Pro Max à partir de 14 $ Fusion, Fusion-X militaire, Air, Onyx, Fusion Bumper



Incipio

L’année dernière, la collection Incipio figurait parmi les options les plus populaires dans la gamme de prix, et elle revient une fois de plus avec des matériaux durables et une protection antimicrobienne qui « empêche 99,9% des bactéries de surface » sur certains modèles. La compatibilité MagSafe, la protection contre les chutes jusqu’à 16 pieds et plus sont également rejointes par les modèles Organicore 100% compostables de cette année (test pratique du modèle 2021) dans notre liste des meilleurs étuis pour iPhone 14.

Collection d’étuis Incipio pour iPhone 14 à partir de 35 $ Organicore, Organicore Clear, Duo et Duo pour MagSafe, Grip et Grip pour MagSafe, Idol et Idol pour MagSafe, AeroGrip pour MagSafe, Forme et Forme pour MagSafe



Coques iPhone 14 personnalisées Alto en bois gravées au laser

Alto est une nouvelle entrée dans notre collection des meilleurs étuis pour iPhone 14 désormais disponibles à l’achat. Fournissant des coques pour iPhone 14 sur mesure à partir de 36 $, cette entreprise familiale s’approvisionne localement en « beaux bois provenant de scieries et de distributeurs certifiés FSC » avec des finitions à base d’eau et sans danger pour les aliments pour créer des coques fabriquées à partir de composants biodégradables et recyclables à 99 %. Mais l’aspect le plus intéressant des boîtiers Alto Qi sans fil/MagSafe-ready est sans doute la technique de gravure au laser de la marque qui permet aux clients d’utiliser l’outil de prévisualisation en direct et de télécharger leurs propres conceptions à afficher sur le dos du boîtier.

Nous avons eu la chance d’obtenir une première série de ce boîtier livré au bureau avec la gravure au laser noir et les motifs en bois de ronce qui se démarquent jusqu’à présent. Test complet entrant.

Grain de bois Alto, gravure au laser personnalisée, plus d’étuis pour iPhone 14 à partir de 36 $

***Utilisez le code Netcost-security.fr pour obtenir 10% de réduction sur l’ensemble de votre commande.

MUJJO

MUJJO lance cette année sa collection la plus écologique à ce jour, ainsi qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités demandées par les clients. Doublé de microfibre japonaise, le nouveau MUJJO couvre la terre dans notre tour d’horizon des meilleurs étuis pour iPhone 14 à faible impact environnemental Ecco Leather tanné végétal aux Pays-Bas. Prêts pour l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max en marron, bleu ou noir, ils sont également livrés avec ou sans la poche de style portefeuille à trois cartes.

Coques MUJJO Ecco Leather pour iPhone 14 à partir de 54 $

Nomade

Moment

Moment est un pilier de notre tour d’horizon annuel des meilleurs étuis pour iPhone 14, et sa nouvelle gamme d’iPhoneographie est maintenant en ligne :

Les étuis de la série Moment iPhone 14 sont réduits à 39,99 $ pour une durée limitée.

elago

Les nouveaux modèles elago sont maintenant en ligne à partir de seulement 10 $ Prime expédiés (attention aux coupons sur la page via Amazon), y compris le Glide Armor, des options transparentes et magnétiques, etc.

Les meilleurs étuis pour iPhone 14 d’ESR maintenant au moins 10% de réduction

Vous pouvez parcourir tous les nouveaux étuis abordables ESR pour iPhone 14 sur son site officiel, mais comme nous l’avons mentionné ci-dessus, vous voudrez parcourir les listes iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et Pro Max via sa vitrine officielle Amazon. où ils sont beaucoup moins chers.

Casey

Les designs, motifs et coloris sauvages de Casely sont désormais en ligne avec l’action MagSafe et, mieux encore, une remise de 30 % lorsque vous utilisez notre code exclusif 9to5mac30 à la caisse.

Collection d’étuis Casely MagSafe à partir de 24,50 $

Les meilleurs étuis pour iPhone 14 de Velvet Caviar maintenant à 20% de réduction

Utilisez le code Netcost-security.fr à la caisse pour obtenir 20 % de réduction sur tous les modèles Velvet Caviar

Velvet Caviar iPhone 14 20% de réduction

Velvet Caviar iPhone 14 Plus 20% de réduction

Velvet Caviar iPhone 14 Pro 20% de réduction

Velvet Caviar iPhone 14 Pro Max 20% de réduction

Coques Peak Design pour iPhone 14

Les étuis Peak Design sont maintenant en ligne avec la même coque enveloppée de tissu en anthracite ou vert sauge dont nous étions fans après avoir essayé la gamme de l’année dernière. Vous pouvez les examiner de plus près ici et vous attendre à un test complet des modèles 2022 à venir sous peu.

Étui pour iPhone 14 en tissu Peak Design EveryDay à partir de 40 $

Entraîneur

Coach étend une fois de plus ses 81 années de riche héritage pour proposer « des produits emblématiques, avant-gardistes et respectueux de l’environnement à l’espace mobile » et le dernier combiné d’Apple. En plus des plastiques recyclés et de la compatibilité MagSafe, vous trouverez de nouveaux modèles arborant les motifs Signature Ombre, Punk Rose/Floral et Ivory Rexy de la marque, ainsi que ses imprimés Coach historiques tels que Black Emboss et Signature Tan.

Coach Folio, Wrap et étuis de protection à partir de 55 $

Caséologie

Skyfall, Parallax Mag, NanoPop, Capella et d’autres modèles de Caseology sont désormais disponibles à partir de 19 $ Prime expédiés.

NanoPop dispose d’aimants intégrés qui maintiendront votre appareil en sécurité et alignés et sont compatibles avec les chargeurs MagSafe… Les couleurs bicolores contrastées et la conception de l’anneau de protection en relief créent un look sportif et ludique.

