Apple a annoncé aujourd’hui plusieurs nouveaux produits, dont Apple Watch Series 8, AirPods Pro 2 et la gamme iPhone 14. Cependant, la société a également mis iOS 16 RC à la disposition des développeurs et des utilisateurs bêta avant la sortie officielle la semaine prochaine. Et bien que cette version n’ait pas de nouvelles fonctionnalités majeures, elle s’accompagne de quelques changements intéressants.

API de détection de crash

L’une des nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 14 et de l’Apple Watch Series 8 est la détection de collision. Il utilise de nouveaux capteurs d’accéléromètre et de gyroscope pour détecter un accident de voiture potentiel, de sorte que l’appareil appelle automatiquement un service d’urgence.

Tel qu’analysé par Netcost-security.fr, iOS 16 RC inclut une nouvelle API de détection de collision, afin que les applications tierces puissent demander l’accès à la fonctionnalité. Le fonctionnement exact de l’API n’est pas clair à ce stade, mais Apple pourrait laisser les développeurs intégrer Crash Detection à leurs applications (ce qui serait utile pour les diagnostics à distance, par exemple).

Sans surprise, il y aura une nouvelle bascule de confidentialité dans l’application Paramètres iOS afin que les utilisateurs puissent choisir quelles applications ont accès aux données de détection de collision.

Nouveaux paramètres pour AirPods Pro 2

Les AirPods Pro de deuxième génération disposent de nouvelles commandes tactiles sur la tige de l’écouteur, de sorte que les utilisateurs peuvent non seulement appuyer pour lire ou mettre en pause, mais également balayer vers le haut ou vers le bas pour régler le volume. iOS 16 RC dispose d’un nouveau paramètre d’accessibilité qui permet aux propriétaires d’AirPods Pro 2 de modifier le temps d’attente entre les balayages pour éviter les ajustements de volume involontaires.

Apple a également ajouté de nouveaux guides vidéo au système pour aider les utilisateurs à désactiver Find My sur un AirPod individuel ou le nouveau boîtier de charge AirPods Pro comme mesure anti-harcèlement.

Désactiver l’affichage permanent

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent d’un affichage permanent, qui fonctionne de manière assez similaire à la même technologie actuellement disponible sur l’Apple Watch. Cependant, les utilisateurs souhaitant économiser la batterie peuvent désactiver l’affichage permanent en accédant aux paramètres de l’iPhone.

Carillon de démarrage pour iPhone 14 Pro

Une autre nouvelle fonctionnalité des modèles d’iPhone 14 Pro est un carillon de démarrage. Plus précisément, les utilisateurs auront la possibilité de faire en sorte que l’iPhone émette un son chaque fois que l’appareil est allumé ou éteint dans le cadre des fonctionnalités d’accessibilité d’iOS.

Étant donné que le son de démarrage est joué pendant le processus de démarrage, le carillon fait partie du bootrom de la nouvelle puce A16 – ce qui explique probablement pourquoi cette option n’est pas disponible pour les autres modèles d’iPhone.

Vous pouvez écouter le nouveau son ci-dessous :

Trouver mon animation pour Dynamic Island

L’iPhone 14 Pro dispose d’un nouvel îlot dynamique qui non seulement remplace l’encoche, mais apporte un nouveau concept d’interactivité dans cette zone. Parmi les notifications et les commandes multimédias, Dynamic Island propose également une animation sympa pour montrer les interactions de Find My app.

Disponibilité d’iOS 16

Selon Apple, iOS 16 sera officiellement publié pour les utilisateurs d’iPhone le lundi 12 septembre. Quant à iPadOS 16, Apple avait déjà confirmé que la mise à jour serait publiée séparément à une date ultérieure.

