Bénéficiez du meilleur prix de reprise d’iPhone pendant que vous attendez votre nouvel iPhone 14

Maintenant que la gamme d’iPhone 14 a été annoncée, les anciens modèles d’iPhone sont sur le point de voir leur valeur baisser. Historiquement, cela a été d’environ 12 % au cours du premier mois suivant le lancement des nouveaux iPhones et d’environ 20 % de dépréciation trois mois après le lancement. Cela indique que c’est le moment idéal pour verrouiller la valeur d’échange de votre ancien téléphone avant de passer à l’iPhone 14. Decluttr – le partenaire d’échange officiel de Netcost-security.fr – offre un moyen rapide, facile et gratuit de vendre vos anciens appareils. Il sera également accompagné de la promesse de prix technique de Decluttr pour vous garantir d’obtenir le premier prix indiqué ou de demander le retour de votre appareil gratuitement.

Verrouillage des prix pendant 28 jours

Decluttr facilite le verrouillage de la valeur d’échange de votre iPhone avec une généreuse garantie de 28 jours. Cela indique que vous pouvez continuer à utiliser votre iPhone actuel et envoyer votre appareil après avoir reçu votre nouvel iPhone 14 sans avoir à subir de dépréciation.

Valeurs de reprise plus élevées – en espèces

Decluttr paie environ 33 % de plus que les programmes de rachat de transporteurs, et il paie en espèces au lieu de crédits échelonnés. Cela vous permet d’investir votre argent dans n’importe quel appareil ou forfait de votre choix au lieu d’être bloqué par les offres des opérateurs. Dans la plupart des cas, Decluttr paie presque immédiatement, le lendemain de la réception de votre appareil.

Apple propose également des échanges, mais avant l’iPhone 14, la société a déjà réduit la valeur que vous pouvez obtenir avec les anciens iPhones, tandis que Decluttr offre une valeur nettement plus élevée. Et Apple n’accorde de crédit à l’Apple Store que par rapport à l’argent que vous recevez avec Decluttr.

Non seulement vous pouvez tirer le meilleur parti de votre ancien iPhone, mais vous l’empêcherez également de se rendre à la décharge, car la majorité des appareils envoyés à Decluttr sont réparés, remis à neuf et vendus à de nouveaux clients. Tout appareil que l’entreprise ne peut pas vendre est recyclé de manière responsable pour vous.

Obtenez votre évaluation instantanée gratuite

Decluttr a versé plus de 400 millions de dollars à plus de 6 millions de clients satisfaits. Ils ont une excellente note sur plus de 24 000 avis sur Trustpilot et le statut Elite sur les évaluations des revendeurs. De plus, ils sont accrédités BBB depuis huit ans.

Pour commencer, dites simplement à Decluttr ce que vous vendez et vous obtiendrez une évaluation instantanée gratuite. Ensuite, expédiez vos articles – sans frais pour vous, et vous pouvez être payé le lendemain de l’arrivée de vos articles par dépôt direct ou PayPal.

